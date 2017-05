Infissi contemporanei, non chiamiamoli finestre

Il risparmio energetico e una buona coibentazione, in una casa, partono dall’isolamento dall’esterno attraverso i dovuti accorgimenti in fase di costruzione e anche per mezzo della scelta accorta e ragionata degli infissi. Le finestre sono la principale causa di dispersione del calore, affidarsi alle moderne tecnologie è la soluzione migliore per incrementare l’efficienza energetica dell’abitazione e il comfort degli ambienti

Tecnologia al servizio degli infissi



Le soluzioni più recenti nel mercato degli infissi sono adattabili a qualsiasi esigenza funzionale ed estetica. Gli infissi contemporanei sono altamente funzionali, concepiti per sopportare sbalzi termici di ogni genere, studiati per consentire un’ampia illuminazione naturale agli ambienti, assicurare un buon isolamento acustico e termico, garantendo l’adeguato risparmio energetico, evitando al massimo le dispersioni di calore. Non da ultima la sicurezza, grazie ai numerosi dispositivi antieffrazione che possono essere abbinati agli infissi.

Stile per le finestre contemporanee

Non è solo la funzionalità al centro della ricerca per gli infissi, ma anche l’estetica ricopre un ruolo molto importante. Materiali, superfici vetrate, sistemi ingegneristici di apertura e chiusura sono tutti armonizzati con lo stile che si vuole dare alla finestra in particolare e all’ambiente in generale. Le possibilità di personalizzazione di finestre e porte finestre sono molteplici: design, dimensioni e finiture varie che soddisfano completamente le diverse esigenze abitative. I materiali vanno dal tradizionale legno al gettonatissimo alluminio, passando per il più nuovo PVC, la scelta è ampia e regala un ventaglio di soluzioni veramente infinito.