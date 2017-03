Una villa a Ibiza ricavata da una stalla

C’è una villa a Ibizia che non solo è un’abitazione splendida che unisce lo stile locale con accorgimenti di comfort davvero invidiabili, ma che è anche il frutto di uno splendido progetto di ristrutturazione e rinnovamento: prima era una stalla.

Un angolo di paradiso tra le montagne

A trasformare l’edificio in una villa sono stati gli architetti dell’olandese Standard Studio. Ora questa vecchia stalla è una casa invidiabile, che funziona anche da showroom per i proprietari, che vi espongono mobili, complementi d’arredo e pezzi decorativi. La casa si trova tra le montagne nella parte nord dell’isola. Si chiama Casa Campo e la sua superficie di soli 45 metri quadri comprende due camere da letto e una stanza da bagno.

Una villa a Ibiza che profuma di storia

Casa Campo è sicuramente un tipo insolito di villa a Ibiza, non ce ne sono molte così. La sua origine è unica, ma anche il progetto di eco-sostenibilità con cui è stata realizzata. Ha un pozzo privato per l’acqua e pannelli solari sul tetto le garantiscono tutta l’energia di cui ha bisogno. All’interno, travi a vista in legno locale, vecchie di 200 anni, sorreggono soffitti romantici e il caldo dell’esterno viene mitigato dall’intonaco e dai muri spessi. Questi, in cemento, sono dipinti di gesso bianco, secondo lo stile e il metodo locale, in modo da riflettere la luce del sole e il calore del Mediterraneo.

Serenità e pace in 45 mq

Nel complesso si tratta di una residenza contemporanea dal gusto spiccato, dove il contrasto è uno degli elementi caratteristici di questo progetto. Vecchio e nuovo, elegante e rustico, luci e ombre. Casa Campo è circondata da alberi di pino e piante di cactus, ma una piscina, un terrazzo per fare yoga, un frutteto e un orto rendono questa villa a Ibiza un piccolo angolo di paradiso, sereno e tranquillo.

© Immagini dal sito di Standard Studio