Domotica: innovazione di casa

Il mercato, del resto, è maturo. Per rispondere alle esigenze dei clienti, le aziende consentono già oggi il monitoraggio della casa con strumenti touch screen, in grado di mettere in rete tutta la strumentazione dell’abitazione, dall’illuminazione al riscaldamento, passando per la climatizzazione, l’allarme e persino la diffusione di musica.

Oggetti non solo tecnologici, ma anche d’arredamento, capaci di adattarsi allo stile del luogo e di fornire più soluzioni: dal videocitofono, che è in realtà un supervisore per i consumi, al tablet che non solo comunica la situazione degli impianti, ma si personalizza con foto, colori e aggiunge la funzione di controllo mail.

Ad esempio, gli interruttori domotici di Vitrum, comunicano tra loro senza fili attraverso il protocollo wireless Z-Wave per installarli non servono lavori strutturali perché si applicano sulla rete elettrica preesistente. Si possono gestire tramite App, anche a distanza o da un telecomando, che rende semplice la configurazione, offre la possibilità di selezionare fino a quattro scenari di luce e comanda altrettante fonti luminose.