Torniamo a parlare di illuminazione, che come già detto in precedenza, è un argomento molto particolare in fatto di arredamento. Luci calde o fredde, cromoterapia e faretti ambient, ogni casa ha il suo stile e a volte addirittura ogni stanza ne ha uno differente dall’altra. Tra le varie opzioni, che si trovano sul mercato per quanto riguarda l’interior design, c’è uno stile che non passa mai di moda e questo dipende dalla sua continua capacità di rinnovarsi: il country.

Rivisitazioni e nuove tendenze

Negli ultimi tempi l’influenza dello stile nordico arricchisce con colori pastello e nuance attenuate i tradizionali materiali di ceramica e vetro. Lo stile country, che esiste da almeno due secoli, è stato in grado di seguire il passo dei tempi, mutando attraverso le momentanee tendenze e i gusti degli avventori più attenti alla cura del design per la propria abitazione. Marina Toscano, Corporate Identity Manager di un’importante azienda, opera proprio in questo settore, offrendo un’ampia offerta di lampade e corpi luminosi, ideali per moltissimi contesti d’arredo e spiega:

“Questo settore è in forte crescita soprattutto nei suoi aspetti di personalizzazione sartoriale.”

Un altro parere, dal punto di vista dello stile, arriva diretto dal direttore creativo di un’importante azienda di luminarie, Tomas Dalla Torre:

“Siamo riusciti ad allargare le nostre fasce di mercato anche in questo settore, affiancando alla produzione di alto artigianato tradizionale, la produzione seriale di alta qualità. A livello aziendale percepiamo una rivisitazione in chiave moderna dello stile country. In particolare avvertiamo una contaminazione con lo stile nordico che arricchisce i materiali tradizionali di ceramica e vetro con le tonalità pastello.”

La scelta dei materiali è molto importante per il design di queste lampade: si spazia dal metallo antico, al ferro battuto, ma non solo. Per gli arredamenti più ricercati e che puntano all’eleganza e ai richiami classici è possibile trovare meravigliose decorazioni in bronzo, oro e ottone. Ambienti sfiziosi e unici vengono ricreati, per le abitazioni più antiquate come i castelli o le masserie, attraverso la ceramica dagli ornamenti fatti a mano, riuscendo così a mantenere il fascino e la sfarzosità delle dimore più antiche.