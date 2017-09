Rock Wood: originalità ed eleganza nei rivestimenti

Brummel ha scelto il Rock Wood per vestire con classe, eleganza e originalità le nuovissime collezioni. Si tratta di un legno particolare lavorato con tecnologie moderne e impreziosito da materiali naturali, che producono un insolito effetto rigato a base di coloranti naturali.

Il Rock Wood si presta ad essere un materiale assai versatile, che si inserisce perfettamente in tutti i contesti arredativi, sia come materiale base dei mobili stessi che come nota di contrasto a vari colori, siano essi laccati chiari oppure laccati con tonalità scure.

Grazie alla sua ricca venatura il Rock Wood, disponibile nella finitura sia lucida che opaca, produce un effetto molto glamour capace di trasformare gli ambienti in spazi lussuosi ed esclusivi.

Rock Wood per la zona bar

Affascinante e funzionale mobile bar con porte richiudibili a scomparsa realizzato in Rock Wood finitura lucida con profili e particolari laccati color platino. Il mobile è dotato di colonna per cantinetta vini e porta calici in vetro e di basi estraibili sia per lavello che per portabottiglie. Il top è in marmo Silver Wave lucido al di sopra del quale è posizionata una bottigliera a vista.

Per completare l’ambiente Brummel propone come illuminazione le lampade Konia, una collezione di applique a LED caratterizzate da un supporto in acciaio e paralume in vetro.

Per i più esigenti Brummel ha progettato una piantana multifunzione con diffusore acustico omnidirezionale integrato dotata di amplificatore 20W e illuminazione a LED, disponibile nella finitura Rock Wood lucido oppure laccata color oro con effetto ghiaccio.

Bagno Opera 30 con finiture Rock Wood

La linea STYLIA della Collezione Opera 30 propone uno stile particolare caratterizzato da elementi contemporanei come lo stilema a “V” dei piedini, identificativo della collezione, e richiami velatamente classici, insiti nella forma stessa del mobile che è rigorosamente ancorato al muro e presenta anteriormente una morbida sporgenza geometrica. Un oggetto perfettamente collocabile in qualsiasi ambiente.

La struttura in legno, con cornice sagomata, è stata realizzata nell’esclusiva finitura Rock Wood lucido con parti laccate color bronzo e dettagli in acciaio inox di estrema raffinatezza. Il top è in marmo Nero Marquinia lucido.

Completano l’ambiente lo specchio ovale con finitura laccata color bronzo, l’illuminazione perimetrale e due applique modello Konia con supporto in acciaio, paralume in vetro e illuminazione Led.

Zona notte in Rock Wood

Elegante, raffinata e confortevole, la zona notte New Feeling di Brummel propone un importante letto con struttura e testiera imbottiti e rivestiti in pelle con comodini ed elementi estraibili integrati. Molto fashion le finiture laccate color platino e l’illuminazione laterale a Led.

Crea atmosfera e completa l’ambiente il portale alle spalle del letto caratterizzato da una cornice liscia nell’esclusiva finitura Rock Wood con fondale rivestito in velluto nero, calata di cristalli lavorati a mano e illuminazione a Led.

La cabina armadio, funzionale e molto chic al tempo stesso con porta di ingresso in Rock Wood, accoglie, nella finitura laccata color platino con parti rivestite in pelle, l’armadio con meccanismo porta abiti elettronico girevole, azionabile con telecomando, e una parte centrale dotata di cassetti.

A questo si aggiunge un altro armadio a 6 ante battenti rivestito in pelle dotato di elementi funzionali come cassettiere con elementi divisori i microfibra, scarpiere estraibili, porta pantaloni estraibili, tubo per grucce con meccanismo Servetto.

Al centro della stanza un’isola dotata di 8 cassetti con frontale rivestito in pelle e dettagli in vetro e top superiore in vetro con divisori interni in microfibra.