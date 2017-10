Cucina cuore pulsante della casa

Il settore dell’arredamento è in continua evoluzione e bersagliato da sempre nuovi trend e intuizioni, ma il cuore pulsante della casa è sempre stato, e continua ad essere, la cucina.

A ognuno la propria cucina

Al di là dello stile preferito o di tendenza, i requisiti che ognuno cerca sono il gusto estetico, la funzionalità e naturalmente l’abitabilità.

Le cucine poi, più di ogni altro arredo della casa, devono sapersi adattare alla struttura dello spazio, perché venga sfruttato al meglio e allo stesso tempo mantenga una linea gradevole e accattivante.

Le proposte sono varie: dalla classica cucina “lineare” adatta ai piccoli spazi, alla cucina a “U” versatile e dinamica, all’italianissima cucina a “L” dove il protagonista diventa il tavolo da pranzo, a quella “a galleria” con pareti contrapposte e un funzionale passaggio centrale, alla popolare cucina “con isola” per i fortunati che godono di ambienti estremamente ampi. Tutto dipende dal gusto personale e dal desiderio di rimanere sul classico o di sperimentare combinazioni o materiali nuovi e particolari.

Soluzioni per tutte le esigenze

Fratelli Mirandola propone soluzioni adatte a qualsiasi esigenza o stile, con varie linee e finiture, materiali per avvicinarsi il più possibile all’ideale di centro della casa, anche perché basta agire sullo stile dell’anta o sul colore, sull’effetto della finitura o sull’inserimento di qualche elemento particolare, per realizzare combinazioni interessanti. L’utilizzo di legno massello è sempre e comunque il punto di partenza per garantire una qualità e una solidità durature nel tempo sia che si decida per un modello classico o moderno, provenzale o country, shabby o industrial. Naturalmente il gusto personale è importante, ma lo è altrettanto affidarsi ad aziende di esperienza e tradizione per non cadere in eccessi che finirebbero con lo stancare.

