Tagliare l’erba: con la tecnologia non fai fatica

Risparmiare tempo e denaro, affidando l’operazione di tagliare l’erba del giardino a qualcun altro, sono sicuramente grandi vantaggi. Specialmente per chi decide di adottare un robot rasaerba. La tecnologia di Ambrogio robot consente di andare oltre e gestire il proprio robot anche a distanza, rendendo l’attività comoda e semplice.

Con il modello L250 Elite di Ambrogio robot, in particolare, tagliare l’erba del tuo giardinoo è un’attività piacevole e rilassante… a cui assistere! Ci penserà lui, navigando pendenze e ostacoli, in autonomia e con intelligenza, mentre tu potrai gustarti una bibita al fresco o goderti il sole di primavera e i lunghi pomeriggi d’estate.

Tecnologia per il tuo relax

La più avanzata tecnologia, applicata ai robot rasaerba Ambrogio di Zucchetti Centro Sistemi, diventa semplice e accessibile. Con la APP Ambrogio Remote, disponibile per iOS e Android, puoi configurare e gestire il robot. La nuova veste grafica rende l’applicazione user-friendly e interattiva. Dalla APP puoi scaricare i manuali di Ambrogio robot, consultare il catalogo prodotti e guidare il tuo robot rasaerba tramite bluetooth.

A tagliare l’erba ci pensa lui: Modello L250 Elite

Ma l’innovazione di Ambrogio robot non finisce qui, dai primi mesi del 2017 Zucchetti Centro Sistemi ha dotato il Modello L250 Elite del Modulo Connect*. Il sistema ti permette di arrestare, avviare e localizzare il robot a distanza, ricevere informazioni sul funzionamento, leggere e modificare facilmente le impostazioni; tutto questo con un touch, da qualsiasi dispositivo Mobile. Inoltre il sistema Geofence Alarm integrato ti avvisa quando il robot esce dal giardino, mentre la funzione Go Away ti permette di escludere temporaneamente dalla rasatura una zona del tuo giardino, in modo che il robot possa tagliare l’erba intorno senza alterare ulteriormente la programmazione.

*Nota: Contattare il proprio rivenditore per verificare i requisiti di funzionamento nella propria Nazione. Attualmente disponibile per il modello L250 Elite.

Goditi il giardino in libertà, senza pensieri

Tutto questo si traduce in massima comodità di gestione e tranquillità. Poter controllare sempre e ovunque il tuo robot rasaerba diventa un’attività semplice, effettuabile in qualsiasi momento della giornata. Ambrogio robot non solo lavora in massima autonomia con cicli continuativi giorno e notte, ma può essere gestito a distanza (funzione valida per il modello L250 Elite) senza problemi o preoccupazioni: continuerà a tagliare l’erba con la massima efficienza, in base a quanto programmato.

PERFEZIONISTA SENZA FATICA

Il nuovissimo Ambrogio L250 è in grado di gestire aree verdi fino a 3.200 m2. I due modelli della linea – Deluxe e Elite – sono dotati di sistemi di taglio evoluti uniti alla più avanzata tecnologia di navigazione, per garantire la miglior performance di taglio e la massima precisione. L’innovativo display touch screen rende semplice e intuitiva la gestione del robot, grazie alle icone di facile lettura.

E per toglierti ogni curiosità su Ambrogio L250, segui questo video di presentazione

La gamma Ambrogio robot è in grado di gestire qualsiasi tipologia di giardino e difficoltà. Per conoscere il modello più adatto alle tue esigenze visita il sito ambrogiorobot.com.

Contenuto sponsorizzato

DATI AZIENDA Zucchetti Centro Sistemi