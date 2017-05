OrchIdea: la festa delle orchidee a Pistoia

Se amiamo le orchidee, le loro forme aggraziate, i loro colori e il loro profumo, se apprezziamo le suggestioni esotiche che possono donare alla nostra casa o se, semplicemente, siamo appassionati di giardinaggio, allora ecco l’appuntamento a cui non possiamo mancare: OrchIdea, sabato 10 giugno, presso Piante Mati, in via Bonellina 49, a Pistoia. L’ingresso è libero.

La mostra mercato OrchIdea

OrchIdea è una grande mostra mercato, dedicata a questo fiore meraviglioso e amatissimo, in cui verranno esibite varietà esclusive, provenienti da tutto il mondo. Nel corso della giornata di sabato si potrà assistere a un concorso con valutazione sulla bellezza e sulla rarità delle orchidee in gara, ma anche a un Contest Fotografico attraverso Facebook e Instagram. Nel ricco programma spiccano tre eventi che ci hanno colpito particolarmente. O… come Orchidea è una visita guidata ai giardini e orti amatoriali nel centro Mati. Nell’ORTO FAIR, sempre sabato, si terrà un concerto a cura della American Northwest Music School. Infine, domenica 12 giugno, alle 18:00, si terrà la dimostrazione Show Cooking “Come si cucina un’orchidea”, a cura dello Chef Vincenzo Volpe.

Per informazioni è contattabile Piantemati tramite posta elettronica, oppure è possibile visitarne il sito a questo collegamento.

Il programma di OrchIdea

Ecco di seguito il programma dettagliato della manifestazione

Sabato 10 Giugno

ore 10.00 Inaugurazione mostra. Concorso con valutazione sulla bellezza e sulle rarità a cura dei Giudici Associazione Italiana Orchidologia e AMAO.

ore 11.00 CONTEST FOTOGRAFICO “ORCHidea 2018” La foto più bella sarà scelta dal pubblico tramite i siti Facebook ed Instagram MATI 1909 e sarà l’immagine per ORCHidea 2018. Al vincitore sarà consegnato un buono per una cena per 2 persone presso il ristorante agrituristico TOSCANA FAIR.

ore 12.00 Valutazioni delle piante esposte a cura dei Giudici A.I.O. Premiazione delle varietà più belle e più rare.

ore 15.00 Seminario “Orchidee senza serra: le Pleione” a cura di Jacopo Lazzareschi Cervelli.

ore 16.30 Seminario “O…come Orchidea” a cura di Alberto Grossi ore 17.30 Visita ai giardini dimostrativi e agli orti amatoriali nel centro Mati 1909.

Ore 18,30 Concerto American Northwest Music School con aperitivo nell’ORTO FAIR

Domenica 11 Giugno 2017