Fragranze divine dal vigneto

La vite, il vigneto, il vino, Giuliana Cesari li conosce bene poiché da circa 50 anni è al fianco del marito Umberto alla guida dell’azienda vitivinicola di famiglia situata a Castel San Pietro Terme, sulle colline di Imola, a una manciata di chilometri da Bologna.

Azienda che ha sempre salvaguardato e valorizzato la qualità di un vitigno quale il Sangiovese qui portato ai massimi livelli di eccellenza con Tauleto, vino che si è aggiudicato il titolo di miglior vino Sangiovese al mondo in occasione dell’International Wine & Spirit Competition 2004 di Londra.

Ed è proprio dal Tauleto che Giuliana Cesari è partita per intraprendere un’avventura che la sta portando lontano e le sta dando soddisfazioni inaspettate.

Alla base del progetto c’è la sua intuizione di creare una fragranza ispirata alla piramide olfattiva straordinariamente complessa del celebre Tauleto Sangiovese.

Le fragranze divine di Giuliana Cesari

Proprio grazie a ciò Giuliana Cesari ha creato nel 2006 l’essenza Tauleto Wine Fragrance: un profumo fresco, speziato e molto persistente che ha rappresentato il primo step di un percorso che l’ha portata ad esaltarlo attraverso la creazione di una fragranza per la persona e di una collezione di oggetti per la profumazione d’ambiente.

L’essenza Tauleto Wine Fragrance si è unita a materiali preziosi come il vetro soffiato per dare vita ad una serie limitata e numerata di profumatori d’ambiente.

Tra questi c’è il Calice Capovolto, calice in vetro soffiato realizzato completamente a mano da sapienti artigiani del vetro.

Un design originale che ricorda un ballon di vino rosso capovolto, un profumatore che diffonde nell’ambiente la fragranza Tauleto.

Pensato per infondere quiete e rilassamento il Candeliere della Buonanotte è un oggetto che riporta alla mente rituali antichi, quando le bugie illuminavano la notte ed erano posate sul comodino.

Come un tempo ancora oggi le candele possono accompagnare il sonno, anzi favorirlo, galleggiando sull’acqua contenuta in questo candeliere diffondono infatti, oltre alla fragranza Tauleto, anche essenze di melissa, camomilla e lavanda, che aiutano ad alleviare le tensioni della giornata.

L’ultima idea regalo elegante e versatile è l’Acino, una sfera in vetro soffiato polifunzionale di 18×18 cm di diametro; può essere usato come profumatore d’ambiente, come porta tealight o semplicemente come vaso per fiori.

Dal bouquet del vino Giuliana Cesari ha tratto la fragranza, dal vigneto la VITETERAPIA®.

Non solo il vino è il fil rouge di questo progetto ma anche il vigneto con i suoi principi attivi: il resveratrolo della buccia dell’uva, i bioflavonoidi e gli antociani, dalle foglie e dalla linfa della vite, e gli oligoelementi e sali minerali (magnesio, calcio e fosforo) contenuti nel terreno del vigneto.

Così il progetto con il tempo si è ampliato fino a comprendere un’intera gamma di prodotti e trattamenti per il corpo che sfruttano le proprietà benefiche delle uve e della vite oggi chiamata VITETERAPIA®.

Tauleto è una storia vera che nasce da un piccolo vigneto, un benessere che viene dalla natura, un’esperienza che esprime tutta l’eccellenza del Made in Italy; è il frutto di un sogno quieto e profondo, intriso di passione ed esperienza di vita.

Un sogno che preserva antichi rituali legati alla terra, all’aria, al sole. Un sogno custodito negli oggetti e nella fragranza creati da Giuliana Cesari, perfetti da regalare e regalarsi in ogni occasione.