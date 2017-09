I toni cromatici di queste tinte s’ispirano a fibre naturali come il lino, la seta e il legno. Illuminano gli spazi in cui vengono inseriti e sono facili da combinare tra loro, diventando il punto cromatico focale utile per arredare qualsiasi tipo di ambiente.

Sono moltissimi gli stili di arredamento che fanno ricorso alle nuance naturali dai colori tenui, tra i più famosi non può mancare la citazione dello shabby chic e del minimalismo come esempi lampanti dell’utilizzo perfetto che si può fare delle tinte neutre. Questi due generi di arredamento, infatti, non sono amanti dei forti contrasti cromatici e dei colori d’impatto.

Scegliere le tinte neutre per l’arredamento può essere un passo rischioso se non si fanno gli abbinamenti giusti. Questi colori così pacati e rilassanti, raffinati e dai toni sobri, se accostati in modo non oculato possono far sembrare l’arredamento non curato, scialbo e noioso. La cosa migliore per arredare con i toni neutri è giocare con i tessuti e le fantasie, mischiandole o sovrapponendo componenti di trame, texture e spessori simili, una sull’ altra. Un piccolo trucco che può aiutare a creare giochi di lievi e piacevoli contrasti sia al tatto che alla vista.

Il lino impalpabile, la lana tricot, così come anche il cachemire, ad esempio, declinati nei colori del bianco vaniglia, grigio perla e avorio, diventano la combinazione ideale per arredare le camere della casa adibite al riposo e al relax.

La camera da letto e il living, sono le due stanze in cui i tenui colori neutri possono essere sfruttati meglio, in quanto molti dei mobili presenti all’interno presentano tessuti e manufatti in stoffa, si pensi ai cuscini dei divani, delle poltrone, o alla coperta del letto. A supporto di questi elementi tessili dai toni neutri, si possono usare materie come il legno, la paglia, il vimini e il rattan, che permettono di trovare soluzioni d’arredo calibrate e raffinate sia nelle altre camere della casa, come in cucina e in bagno, ma anche negli spazi esterni delle terrazze o dei giardini. Accoglienti e confortevoli, questi toni moderati,renderanno l’abbinamento distensivo e molto elegante.