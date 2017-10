La luce e l’illuminazione all’interno delle stanze è fondamentale, rende armonioso un arredamento e crea atmosfere sempre diverse. Che l’arredo punti a uno stile minimal e moderno, o classico e dai tratti retrò, l’illuminazione data dalle lampade farà in modo di definire l’ambiente e ne determinerà le funzioni. In camera da letto si preferirà un’illuminazione differente da quella per la camera studio o per il soggiorno, stessa cosa per la cucina, in cui la luce dovrà essere funzionale, piuttosto che e decorativa. In commercio si trovano moltissimi elementi che possano adattarsi non solo ai diversi generi di interior design, ma anche capaci di emozionare e dare vita a atmosfere sempre nuove.

L’audacia delle lampade moderne

Nei progetti più recenti che riguardano la costruzione e la produzione creativa di luminarie, le forme sono diventate in alcuni casi molto articolate, dai tratti arrotondati e organici, in grado di dare vita a elementi traslucidi. Sono proprio tutte le sfaccettature e la varietà dei riflessi a denotare l’estro impiegato nell’elaborazione compositiva.

In alcuni casi le linee grafiche, che caratterizzano questi apparecchi illuminanti, talvolta si assottigliano, grazie all’utilizzo sempre più diffuso dei microLed, fino a diventare lettere o fasci luminosi, che si modellano all’interno dello spazio strutturale in cui vengono inserite.

Davide Diamantini, Ceo di un’importante casa produttrice di illuminazioni e apparecchi per l’home decore attraverso, appunto, la luce, spiega:

“Oggi più che in passato parlare di luce significa emozionare non soltanto dal punto di vista del design, ma anche e soprattutto, dal punto di vista del tipo di luce. Lo scopo dei nostri prodotti è di dare un valore aggiunto agli ambienti e di renderli, attraverso la luce, più caldi, vellutati e rilassanti. In questo lo sviluppo tecnologico ci ha aiutato molto, l’avvento delle nuove tecnologie ha permesso di realizzare prodotti con curve stilistiche sempre più audaci e con performance di luce elevate, sia in termini di quantità, sia di qualità.”

Si passa da forme ad ampolla, forate in metallo smaltato nero, minimal e perfette per arredamenti essenziali, a luminarie da tavolo in vetro bianco satinato e alimentate a batterie ricaricabili con un’autonomia di circa sei ore; e ancora lampade sofisticate ed elegantissime in vetro e ottone che prendono l’ispirazione dalle rondini ferme sui rami, o quelle a sospensione, che grazie ad un lungo cavo possono essere modellate a proprio piacimento. Se si stanno cercando lampade e abat-jour, sul mercato si trovano davvero infinite soluzioni in grado di arredare e completare alla perfezione lo stile di una camera o dell’intera casa. Luci e ombre creano forme e atmosfere talmente particolari, con questi innovativi apparecchi illuminati dalle grafiche fantasiose, che quasi basterebbero ad arredare l’ambiente.