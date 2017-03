Villa in stile moderno in Toscana

Volumi disallineati e forme geometriche con una pallette chiara per questa villa in stile moderno nel cuore d’Italia.

Si chiama Villa N ed è stata realizzata da Architettura Matassoni per il manager di un importante brand di calzature.

Scelte geometriche

Questa abitazione si sviluppa intorno a un cortile, alloggiata su un pendio nei pressi di Arezzo. La posizione con il suo dislivello e i gusti estetici del committente sono stati il motivo per cui gli architetti hanno optato per una composizione disallineata di volumi, ricorrendo a una soluzione di “masse sospese” e superfici “spezzate”.

Look astratto per la ville in stile moderno

L’aspetto esterno appare molto sfaccettato, complesso, anche. Tuttavia, i locali all’interno sono disposti in modo tradizionale. Il linguaggio espressivo degli architetti è stato influenzato dalla preferenza del cliente nei confronti di angoli retti e superfici piatte. E questo ha portato anche a una palette monocromatica bianca e a una semplificazione nella gamma dei materiali da impiegare.

Soluzioni di stile

Le soluzioni scelte sono a basso livello tecnologico e la disposizione delle stanze favorisce un ricircolo di aria dall’esterno all’interno. Nella struttura trova posto un doppio garage, un salotto e due camere da letto, al livello del cortile. L’area living, invece, si trova al livello del terreno del pendio, più in alto rispetto al garage. C’è una piscina tra il garage e le camere da letto. Muri di vetro si aprono nella piscina direttamente su un terrazzo ribassato. Su un livello rialzato si trovano altre tre camere da letto, illuminate da lucernari.

© immagini di Alessandro e Leonardo Matassoni.