Una gita in montagna, a godere delle bellezze naturali

I weekend sono sempre più belli, con pomeriggi soleggiati e mattine calde, l’ideale per una gita tra i monti. Possiamo scegliere mete poco impegnative, ottime per una passeggiata e magari per assaporare tradizioni e sapori. Come il Parco Naturale della Valgrande, a poca distanza da Milano e Torino, una delle poco zone “selvagge” d’Italia.

Quindicimila ettari di monti selvaggi

Il Parco Naturale della Valgrande si trova vicino al Lago Maggiore, nei pressi del confine con la Svizzera ed è stato istituito solo nel 1992 riunendo in un unico nome alcune riserve naturali. Con 15000 ettari di estensione e ben 13 comuni racchiusi nel suo spazio, è una meta ideale per chi vuole vivere la montagna incontaminata e scoprire le tradizioni locali. Ha cime di buona altezza senza risultare esclusive per alpinisti professionisti. Quasi tutto il parco è totalmente disabitato, ma oltre i suoi confini si trovano abitati e paesi.

Sono molte le iniziative proposte dal parco, tra escursioni guidate, trekking, campi di volontariato, convegni e seminari, o anche feste tradizionali.

Notevolissimo è l’elenco di musei e luoghi d’interesse, tra archeologia, storia, tradizione locale e comuni caratteristici da visitare e conoscere.

Una gita in montagna sui sentieri del gusto

All’interno del suo territorio, ma anche nei comuni limitrofi, è possibile gustare i piatti tipici della tradizione di montagna e dei boscaioli. La riscoperta delle antiche ricette della cucina alpigiana è anche il tema della rassegna enogastronomica “I sentieri del gusto”, organizzata dall’Ente Parco. Formaggi caprini, miele, pane nero, affettati, insaccati e carni di capra hanno, ovviamente, la parte del leone. Sciroppi, acque minerali e vino Prunent accompagnano degnamente questi sapori antichi e genuini.

Possiamo trovare altre informazioni sul sito del Parco Naturale Valgrande.

Immagini dal sito del parco