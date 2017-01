Migliore hotel d’Italia? Per TripAdvisor è a Torino

I Traveler’s Choice Awards di TripAdvisor hanno incoronato il migliore hotel d’Italia: si tratta del Turin Palace Hotel di Torino, che si classifica anche come il terzo miglior hotel del mondo, ma anche il secondo in Europa. Il primo, nel Vecchio Continente e nel mondo, è l’Aria Hotel di Budapest.

Gli Oscar di TripAdvisor

TripAdvisor è un sito Internet con dinamiche da social network, che permette ai visitatori di recensire alberghi, pensioni, B&B, ma anche ristoranti, pizzerie e locali di vario tipo. Ogni anno, questo colossale sito, popolato da 435 milioni di giudizi e recensioni relative a quasi sette milioni di locali in tutto il mondo, stila una serie di classifiche, i Traveler’s Choice Awards, appunto, dedicate all’ospitalità, divise in sette categorie: migliori hotel di lusso, migliori tariffe, migliori hotel di piccole dimensioni, miglior servizio, miglior pensione o B&B, migliore hotel romantico, migliore hotel per famiglie. E noi italiani ci piazziamo sempre bene. Quest’anno abbiamo ricevuto ben 162 riconoscimenti d’eccellenza e abbiamo almeno una struttura in tre di queste sette categorie: hotel per famiglie, miglior servizio e miglior hotel in assoluto.

Il miglior hotel e ottimi B&B

Da noi si sta consolidando un trend di eccellenza in merito alle strutture turistiche per famiglie e per vacanze a basso costo. In modo particolare, i B&B e i piccoli hotel di Trentino Alto-Adige, Toscana e Campania si sono piazzati ottimamente. Segno interessante di come si stia evolvendo il turismo nel Bel Paese, sempre più orientato verso visite culturali o gite di famiglia e da parte di visitatori giovani e attenti.

I nostri complimenti, quindi, a tutti i professionisti di queste regioni e di queste strutture e, ovviamente, al Turin Palace Hotel di Torino.