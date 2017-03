Appuntamenti di marzo: Expocasa e arte in Toscana

Tanti gli appuntamenti di marzo in giro per l’Italia ma noi ne abbiamo scelti tre da proporvi.

Quest’anno si svolge in Umbria Expocasa 2017, la grande mostra mercato dedicata all’edilizia e all’arredamento, un’occasione per gli amanti del design e per i professionisti del settore.

A Roma, invece, troviamo la particolare mostra dedicata alle Civette e in Toscana da Montepulciano a Pienza, saranno in esposizione i protagonisti della pittura in terra di Siena fra i primi del ‘500 e la seconda metà del ‘600.

Tre civette sul comò

A Casina delle Civette, Musei di Villa Torlonia a Roma fino al 30 aprile 2017

“Nome omen”. Scritto nel destino, quindi, che una mostra legata al simbolismo magico del volatile notturno si tenga in quella Casina delle Civette, all’interno del Parco di Villa Torlonia a Roma.

A cominciare dalle preziose vetrate Liberty realizzate nel 1918 da Duilio Cambellotti. Attraverso molteplici tecniche: legno, gesso, polimaterici, bronzo, affresco, una serie di artisti ha realizzato le 67 opere che ruotano attorno al tema “civetta”.

Dipinti, sculture, libri, gioielli, ventagli e molto altro. Compresa l’alta moda con i modelli realizzati da allievi dell’Accademia d’Alta Moda Koe a di Roma.

Sono proprio le Civette ad accogliere gli ospiti e ad accompagnarli nella loro casa. Il titolo della mostra “Tre civette sul comò. CivettArte” nasce sulla suggestione della celebre filastrocca “Ambarabà ciccì coccò tre civette sul comò”.

L’idea guida è stata quella di cercare un coinvolgimento emozionale nel visitatore esaltando il valore dell’artigianato artistico e la volontà che gli artisti realizzassero opere di arte applicata visto che la Casina delle Civette è anche sede del Museo della Vetrata Liberty e di una Biblioteca dedicata alle Arti Applicate.

Curatori: Stefania Severi e Maria Grazia Massafra. Catalogo: Edito da EdiLet Lazio Letteraria.

Expocasa a Bastia Umbra

Si svolgerà dal 4 al 12 marzo la nuova edizione di Expo Casa presso il centro Umbria Fiere di Bastia Umbra, da oltre trent’anni mostra mercato dell’arredamento e dell’edilizia.

La mostra organizzata da Epta Confcommercio Umbria, con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, si presenta quest’anno con il claim: Beyond the walls – verso nuovi mo(n)di dell’abitare.

“La fiera è diventata sempre più attraente per tutti, a livello locale e nazionale”, dice Aldo Amoni, presidente di Epta, “anche grazie alla partecipazione delle grandi case del mobile, del design e dell’architettura”.

I visitatori verranno accolti da un nuovo percorso espositivo e potranno approfittare di un ricco programma culturale e di una piazza eventi in cui interverranno tante grandi aziende italiane, illustri operatori di settore e professionisti.

Il buon secolo senese

Dalla maniera moderna al lume caravaggesco, a Pienza dal 18 marzo al 30 giugno.

La mostra coinvolge alcuni dei borghi più belli della Toscana, Montepulciano, San Quirico d’Orcia e Pienza. Nasce dalla volontà di esaltare i protagonisti della pittura in terra di Siena fra i primi del ‘500 e la seconda metà del 1600.

A Montepulciano il Museo Civico Pinacoteca Crociani celebrerà l’arte di Domenico Beccafumi assieme a opere pregevoli del Sodoma, del Marrino e di altri artisti; a San Quirico d’Orcia in Palazzo Chigi Zondadori si illustreranno gli ultimi anni della Repubblica di Siena partendo dalla Madonna con Bambino di Bartolomeo Neroni, detto Il Riccio, e quelli dell’attività del Sodoma; la sezione di Pienza, nel Conservatorio di San Carlo Borromeo, si concentra su Francesco Rustici, detto il Rustichino, un caravaggesco ma meno drammatico, e i pittori che lo hanno ispirato, Orazio Gentileschi e Antiveduto Gramaticai.

Vuoi scoprire altri appuntamenti di marzo?