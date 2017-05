Castelli sul Danubio: un viaggio da sogno

Ci sono luoghi unici e speciali da visitare, se si è disposti a fare qualche chilometro e perdersi in paesaggi dalle tradizioni ricche, come i meravigliosi castelli sul Danubio che scorre in territorio serbo, per esempio. A partire da Kalemegdan, la fortezza di Belgrado. Posti speciali, ricchi di fascino, che in questi anni il turismo internazionale sta riscoprendo. E anche noi Italiani stiamo apprezzando: nel corso del 2016, la Serbia è stata visitata da più di un milione di nostri connazionali.

Alla ricerca dei castelli sul Daubio

Vediamo allora alcuni dei castelli sul Danubio, delle cittadelle e delle fortezze che attirano maggiormente lo sguardo.

Petrovaradin, a Novi Sad

A Novi Sad, attraversata dal fiume, troviamo la fortezza di Petrovaradin, una delle più grandi d’Europa, risalente al Milleduecento e uno dei più bei castelli sul Danubio. Questa piazzaforte domina il territorio della Vojvodina, una regione ricca di storia, vigneti e monasteri da esplorare.

Golubac, la roccaforte dell’acqua e del ferro

Al confine con la Romania c’è la Fortezza di Golubac, nei pressi delle Gole di Djerdap. Ristrutturata di recente, si tratta di una roccaforte medievale arroccata sulle rupi dell’argine del fiume. Per una parte è immersa nel Danubio, un luogo fortificato di grandissimo fascino.

Felix Romuliana, il palazzo imperiale

Sempre sul Danubio, ma a quasi 150 km di distanza, si trovano le rovine di Felix Romuliana, nota come Gamzigrad, il palazzo imperiale costruito dall’imperatore Galerio nel IV secolo dopo Cristo. È un sito di grandissimo valore archeologico, patrimonio UNESCO, con alcuni tesori dell’epoca romana in Serbia, tra cui mosaici, sculture e affreschi stupendi.

Hai visitato le fortezze del Danubio?

