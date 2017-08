Estate in città: eventi e mostre da non perdere

Come ogni estate, le città si risvegliano dalla calma invernale e per aiutarci ad uscire dal letargo, creando eventi e iniziative per tutti i gusti. Se ancora non conosci gli eventi nella tua città o se sei in vacanza in una località italiana, ecco per te una guida su tutto quello che c’è da fare e da vedere ad agosto.

Estate 2017 a Milano

Film sui tetti e Gelato della Buonanotte

Una proposta ogni sera diversa che permette di organizzare un’originale picnic sui tetti di Milano, guardando i più bei film degli ultimi vent’anni e se state cercando qualcosa di dolce ecco per voi: il gelato della buonanotte; tutte queste iniziative sono offerte da questa grande galleria sotto le stelle. Lo spettacolo si accende dalle terrazze dell’Highline Gallery fino al 30 settembre.

Eventi a Torino per l’estate 2017

Mostra Giovanni Boldini

Noto per aver messo in risalto il fascino femminile in abiti sontuosi, nel periodo della Belle Époque, con olii e pastelli, Giovanni Boldini è riuscito a rappresentare alla perfezione le atmosfere di un’intera epoca.

La mostra, che offre una ricca raccolta di produzioni artistiche è presente a Reggia di Venaria, nella sale delle Arti, Torino, dal 29 luglio 2017 al 28 gennaio 2018.

Lady Diana. Uno spirito libero

Una mostra che rappresenta le diverse anime di una donna diventata un’icona mondiale, attraverso immagini, video, testimonianze e giornali. La mostra è alla Reggia di Venaria, nella Sala dei Paggi, Torino, 9 luglio 2017 al 28 gennaio 2018.

Estate 2017 a Firenze

Dog Bar

Al Bar, nel cuore del Parco dell’Alberata torna la rassegna estiva con spettacoli di teatro, cinema, musica dal vivo, djset, apericena e tanto cibo della tradizione toscana, con birre artigianali e ottimi cocktails. Inoltre, ogni domenica, se non volete lasciare a casa il cane, non potete perdervi il Dog Bar, ogni domenica, una giornata dedicata interamente al tuo amico a quattro zampe.

Al Bar – Parco dell’Albereta – ingresso gratuito da piazza Ravenna, via dell’Albereta 21, fino al 30 settembre.

Notti d’Estate ad Arcetri

Questo evento, molto particolare, propone conferenze sull’astronomia in forma di spettacolo, così le scienze si uniscono alle arti figurative come il teatro e il cinema.

Teatro del Cielo dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, serata finale il 7 settembre, prenotazione obbligatoria inviando una mail a: nottidestate@arcetri.astro.it

Cosa fare a Roma nell’estate 2017

Globe Theatre Calendario

Si rinnova l’appuntamento nella stagione estiva con Shakespeare Sotto Le Stelle, la cui direzione artistica è affidata a Gigi Proietti.

Ecco gli tutti spettacoli:

Sogno di una notte di mezza estate (9-20 agosto);

Il mercante di Venezia (24 agosto – 10 settembre);

Macbeth (15 settembre – 1 ottobre);

Much ado about nothing (5-15 ottobre).

Ci sono, inoltre, degli eventi straordinari che andranno in scena solamente in date prestabilite e singole:

Sonetti d’amore (28 agosto e 4 settembre);

Playing Shakespeare (18 e 25 Settembre – 9 e 10 ottobre).

Serate di Grande Musica al Cortile di S. Ivo alla Sapienza a Roma

Cinque affascinanti concerti nella splendida cornice del Cortile di Sant’Ivo. Nomi di compositori straordinari, ad accompagnare le serate romane, come Gershwin, Strauss, Lehar, Tchaikovsky, Piazzolla, Porter, The Beatles, Morricone e Williams che vi trasporteranno sulle loro note attraverso il Cinema, il Tango, lo Swing e il musical. Dal cartellone, le date:

Le indimenticabili musiche del grande Cinema , Solisti e Orchestra per 24 film di tutti i tempi, da La pantera Rosa a Star Wars 5, 8 e 11 Agosto – ore 21:00;

, Solisti e Orchestra per 24 film di tutti i tempi, da La pantera Rosa a Star Wars 5, 8 e 11 Agosto – ore 21:00; Da Myway a Yesterday , Frank Sinatra e The Beatles in veste sinfonica, il 12 agosto ­– ore 21.00;

, Frank Sinatra e The Beatles in veste sinfonica, il 12 agosto ­– ore 21.00; ValzerTango , serata leggiadra con l’Orchestra tra Strauss e Piazzolla, 3 e 9 agosto – ore 21.00;

, serata leggiadra con l’Orchestra tra Strauss e Piazzolla, 3 e 9 agosto – ore 21.00; Gershwin Night, da Summertimes a Rhapsody in Blue con voce e solisti, 10 agosto – ore 21.00.

Icone di Hollywood. Fotografie della Fondazione John Kobal

Centosessant’uno ritratti fotografici che riprendono i volti dei divi dagli anni Venti fino ai Sessanta. Dalla star del muto Charlie Cahplin fino a Marlon Brando, Paul Newman, Sofia Loren e tantissimi altri nella mostra dedicata alle star che hanno fatto la storia di Hollywood.

Al Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 24 giugno al 17 settembre 2017.

Pintoricchio. Pittore dei Borgia

Mostra organizzata ai Musei Capitolini, che racchiude le opere meravigliose, commissionate da Papa Alessandro VI all’artista Pintoricchio, per raffrescare le stanze del Vaticano.

Dal 19 maggio al 10 settembre 2017 – Musei Capitolini

Napoli 2017 in estate

Noisy Naples Fest 2017

Un Festival che ospita generi molto differenti tra loro, proprio per celebrare le diversità, termine adatto a descrivere la città di Napoli, così piena di contrasti e con un popolo gioioso con una cultura musicale unica. Le date:

l’Opera Il Barbiere di Siviglia (15-16 e 17 Settembre 2017);

Balletto Cenerentola (23 e 24 Settembre 2017) in collaborazione con il Teatro di San Carlo.

Parco Archeologico di Paestum aperto di Notte

Un’affascinante iniziativa che vi permetterà di godere della suggestiva location, seguendo un percorso illuminato alla scoperta dei tre templi nell’atmosfera fresca della sera. Sarà possibile partecipare, ogni settimana dal giovedì alla domenica fino all’11 settembre.