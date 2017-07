Un terreno pieno di ulivi, un rifugio intimo dove natura, silenzio, design e modernità trovano la massima sintesi.

In Manduria, a due passi dal mare, sulla costa ionica dell’alto Salento, sorge Villa Mia una splendida villa di design, composta da due abitazioni completamente autonome, per un totale di 4 camere e 5 bagni.

Ubicata tra Lecce e Taranto, a pochissimi chilometri da Ostuni e dall’intera Valle d’Itria, la costruzione è esteticamente sublime. Circondata da un giardino rigogliosissimo, con piante di rosmarino e di lavanda, alberi di agrumi, albicocche, melograni e fichi d’india, questa villa risponde esattamente alle esigenze di convivialità delle calde serate estive.

Una delle due cucine è stata infatti progettata all’esterno, sotto una pergola, in modo da poter pranzare e cenare accanto alla piscina.

Materiali

Per realizzare la magnifica abitazione, sono stati impiegati esclusivamente materiali di zona.

Il tufo che isola dal caldo estivo, pietra naturale per le sculture intorno alla piscina, pezzi di corteccia per le altalene, e le ceramiche di Grottaglie per gli arredi.

COME ARRIVARE