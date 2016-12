Giandebiaggi Architettura è uno studio diretto dal Prof. Arch. Paolo Giandebiaggi.

Con più di venticinque anni di esperienza e più di cento interventi realizzati nei settori della progettazione urbana ed architettonica, del restauro, riuso e riqualificazione, è orientato alla rigenerazione architettonica, urbana e di aree dismesse.

L’obiettivo è ridurre i consumi di materiale, energia e suolo, rispettando l’ambiente e valorizzando le persone.

Il progetto sostenibile di Giandebiaggi Architettura

Riciclare, riciclare, riciclare: materiali, tecniche, anche i singoli elementi è il credo dello studio.

Il team, composto da professionisti in Architettura ed in Ingegneria Civile, opera all’interno di un’ampia sede indipendente ubicata a Parma, con dotazione dei più aggiornati strumenti hardware e software, nella globale informatizzazione delle attività, dal rilevamento e acquisizione delle immagini, alla produzione grafica degli elaborati, alla stesura dei preventivi e capitolati, alla direzione dei lavori no alla completa realizzazione degli interventi, compresi contabilità e sicurezza.