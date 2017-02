Su Ville&Casali di Marzo

Il paesaggio italiano, che nell’800 attirava i giovani aristocratici di tutta Europa, continua a calamitare stranieri che contribuiscono non poco a tenere vivo il mercato immobiliare del Bel Paese.

Investimenti stranieri per celebrare il bello

Questo numero presenta quattro investimenti stranieri: la ristrutturazione di un castello in Umbria da parte dell’editore britannico di origine russa, Evgeny Lebedev, la ricostruzione di un’antica fattoria nelle Langhe di una coppia svizzera, la progettazione del giardino di una casa nelle Marche di uno scrittore americano e la ricostruzione di un antico palmento a Ragusa, da parte dell’architetto francese Coralie Halard, fino a qualche anno fa alla direzione della progettazione stilistica dell’azienda di famiglia Nobilis.

Quattro storie che dimostrano come sia essenziale conservare l’armonia nel tempo che l’Uomo ha contribuito a creare insieme alla natura.

Paesaggio e tendenze d’arredo

Bellezza e storia si fondono, ed è per questo che Vittorio Sgarbi parla di “sacralità del valore del paesaggio”. Da tutelare, come afferma l’art.9 della Costituzione.

Questo numero è anche una vetrina internazionale delle tendenze di arredo: dalle novità sui tessuti presentate a Déco Off a Parigi alle proposte di Made Expo.

Idee per rinnovare la casa

Finestre, tende, pavimenti e lampadari sono, inoltre, i temi affrontati dalla redazione.

Una panoramica della produzione molto utile per rinnovare la casa, sia per sfruttare le agevolazioni fiscali appena confermate anche per il 2017 sia per infondere una seconda giovinezza alle nostre abitazioni, come si può vedere in due nuovi progetti firmati dall’architetto Carlo Ceresoli a Milano e Antonio Lionetti a Pistoia.

Sul Lago Maggiore e a Zurigo

Conclude il numero di marzo un reportage sul Lago Maggiore, il lago italiano dove secondo Nomisma ed Engel&Volkers i prezzi sono saliti di più l’anno scorso. E, infine, un “weekending a Zurigo”, una meta resa più vicina dal nuovo tunnel del San Gottardo.

