Su Ville&Casali di Febbraio

“È assai più bello sapere un po’ di tutto che saper tutto di una cosa”

Così diceva il filosofo francese Blaise Pascal. Questo mese Ville&Casali presenta ai suoi lettori un numero molto ricco di contenuti e di stili, ma anche di notizie. Con un forte respiro internazionale e molte atmosfere country.

Case meravigliose per vivere bene

Apre con la villa a Ginevra di Carol Ausscher, una jetsetter per vocazione, erede di una famiglia di famosi gioiellieri, e continua con la trasformazione di una vecchia ambasciata a Parigi in una casa di campagna, con vista sulla torre Eiffel. Segue poi un attico a Zuoz, in Engadina, trasformato e arredato dall’architetto milanese Elisabetta Pincherle. Al centro di questo appartamento spicca un camino, che per motivi di tiraggio è a fiamma chiusa e ai suoi lati, per dare un senso stilistico, oltre che funzionale all’insieme, l’architetto ha disegnato due torri (per la legna) in corian, che decorano e arredano lo spazio.

“Lo considero un elemento di completamento dell’arredo dalla forte personalità” spiega l’architetto romano Stefano Dorata, che propone a Ville & Casali un suggestivo percorso visivo tra i camini più belli da lui realizzati nelle abitazioni di Gaeta, Portofino, Tel Aviv, Marsiglia e Cortina.

Novità: bagni e divani da sogno

La sezione arredamento continua con le novità sui divani e i bagni, con la lampada Brave New World, alta 2,70 metri nella sezione Vintage e le sculture in legno dell’artista Veronique Massenet.

Vivere in un casale del Seicento

La casa del mese sorge in Umbria ed è un casale del Seicento riportato a nuova vita da una famiglia inglese grazie a due progettisti olandesi che da circa 10 anni costruiscono o ristrutturano con la loro società, “Special Umbria”, abitazioni per gli stranieri innamorati del Bel Paese.

Un format che dall’Umbria è destinato a toccare altre regioni.

Meraviglie dal Bel Paese

Il numero di febbraio si chiude con un weekending a Sanremo, dove non c’è solo il famoso festival, e un reportage su Pistoia, capitale della cultura 2017, una meta che non ti aspetti, dice la giornalista Ilaria Proietti, che ci accompagna tra i musei, le mostre, i festival e le rassegne d’arte in programma. Una delle dieci località da non perdere, sostiene la Lonely Planet, la Bibbia dei viaggiatori. Anche il mercato immobiliare locale ora registra una maggiore attenzione internazionale.