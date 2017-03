Su Ville&Casali di Aprile

L’evento dell’anno del prossimo Salone di Milano si chiamerà DeLightFul ed è stato realizzato dallo studio Ciarmoli-Queda. Delightful non significa solo piacevole, ma è l’acronimo di Design, Lighting e Future Living.

Abitare contemporaneo: questione di immaginazione

Il designer director, Michel Queda, spiega a Ville&Casali: “Abbiamo creato un contenitore che rappresenta l’abitare contemporaneo senza confini, dove l’utente si costruisce il suo spazio, dando sfogo all’immaginazione. Non è detto che dove si mangia o si dorme non possa essere un luogo dove lavorare”.

Architettura “libera” e design made in Italy

È uno dei cinque principi dell’architettura di Le Corbusier, quello della “pianta libera”, sposato per esempio dall’architetto Silvia Zamarion per la sua residenza romana, pubblicata su questo numero. Un attico romantico e colorato con vista sul quartiere Coppedè, dal nome dell’eclettico architetto dei primi del Novecento. Sia in questa residenza sia in quella successiva sempre a Roma, realizzata da due architetti di Kiev, Iryna Dzhemesiuk e Vitaliy Yurov, come anche nella casa milanese arredata da Nomade architettura, i lettori potranno ammirare molti oggetti di design made in Italy. Si tratta di tre interior che seguono le novità del Salone del Mobile e di Euroluce.

L’amore per l’Italia e le sue bellezze

Ville&Casali di aprile presenta, poi, un’ampia selezione di cucine italiane, suddivise secondo l’attuale tendenza: l’ambiente cucina che diventa living, i materiali, il nuovo moderno e lo stile senza tempo. Il numero di aprile parla anche di un’altra Italia, quella dell’arte, vera antesignana del design, che attrae molti stranieri nel nostro Paese. È, in particolare, l’arte del Rinascimento che porta molti eruditi a visitare la sua culla (Toscana e Umbria) a scatenare la voglia di viverci. È questo il caso del presidente della MC Saatchi&Saatchi di Londra, Jeremy Sinclair e della moglie Jacqueline, che ci hanno aperto le porte della loro casa a Umbertide. Uguale motivazione ha spinto lo scrittore Roger Jupe e la moglie Val Archer, pittrice, a scegliere la Toscana, come raccontano entrambi a Ville&Casali.

Casa a Roma e weekend a Budapest

Questo numero si chiude con un’inchiesta sul mercato immobiliare di Roma e dintorni, dove si registra un buon aumento delle contrattazioni, e con un weekending a Budapest. In allegato, i lettori troveranno il supplemento Giardini, con alcuni progetti dei migliori architetti paesaggisti italiani.

