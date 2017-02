Quanto vale la tua casa? Scoprilo con Reality

Si chiama Reality e ha l’ambizione di farti scoprire quanto vale la tua casa, il valore reale di un immobile.

“Traendo ispirazione dal modello statunitense di Trulia, da 18 mesi lavoriamo a un progetto insieme a professionisti di vari settori legati alle università di Siena, Cagliari e Firenze”, spiega a Ville&Casali, il presidente di Great Estate, Stefano Petri, “per fornire il valore di mercato degli immobili in Italia”.

Reality significa realtà, ma è anche l’acronimo di Real Estate Appraisal e Location Intelligence, e ha un obiettivo ambizioso che sta per diventare realtà. Tramite un portale gli utenti, privati, periti, banche, assicurazioni, enti, privati e pubblici, potranno conoscere il valore reale delle case immettendo pochi semplici dati, come il luogo, i mq, i vani, la classificazione energetica, le condizioni d’uso etc.

Si tratta di una vera rivoluzione per il mondo immobiliare, spesso accusato di scarsa trasparenza, ed è uno strumento utile per chi vuole acquistare o vendere.

Ville&Casali ha messo alla prova in anteprima il nuovo strumento e può affermare che funziona.

Come fa Reality a compiere il “miracolo”?

Reality mantiene un vasto archivio geolocalizzato di dati relativi agli immobili, alla loro caratterizzazione tipologica e alla loro contestualizzazione geografica.

Attraverso strumenti di business location intelligence e una serie di algoritmi di analisi proprietari, gli immobili vengono caratterizzati attraverso due indici qualitativi.

Questi incamerano e codificano numericamente, per ogni immobile, sia la conoscenza specifica degli esperti che quella del mercato immobiliare. Utilizzando questi indici per selezionare e filtrare le informazioni all’interno dell’archivio, il sistema genera uno scenario valutativo, diverso a seconda che si tratti di un’analisi per calcolare il valore di una proprietà specifica o di un’analisi del mercato in una zona specifica.

Nel primo caso, pensato per agenti, professionisti valutatori ma anche per i proprietari privati, Reality fornisce una serie di valori legati ai dati istituzionali, ai valori di mercato e alle stime e transazioni reali, che lasciano all’utente la scelta del valore finale.

Nel secondo caso, pensato per chi valuta investimenti, rischio o politiche di sviluppo locale, Reality offre un cruscotto interattivo che permette di analizzare la distribuzione dei valori immobiliari e delle variabili ancillari nello spazio e nel tempo.

Petri ci illustra un esempio: una villa unifamiliare di 550 mq con un giardino di 2000 mq nel prestigioso comprensorio privato di Roma, l’Olgiata, ha un valore secondo l’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate di 2,1 milioni di euro, che scendono in base alle condizioni d’uso per esempio del 20 per cento.

Per quanto riguarda invece il confronto con le circa 40 ville attualmente sul mercato il prezzo medio per questa tipologia è di 1,9 milioni.

Considerato che il prezzo di vendita è in genere del 10-15% in meno, una stima attendibile oscilla intorno a 1,6-1,7 milioni di euro. È questo in effetti il prezzo medio al quale questa tipologia di immobili si vende.

Reality utilizza tecniche di machine learning per verificare e migliorare i propri metodi analitici e aumentare costantemente la qualità e l’attinenza territoriale delle informazioni utilizzate per l’analisi.

Riconosce un ruolo privilegiato ai professionisti della valutazione, per i quali implementa un marketplace di informazioni che prevede un sistema di remunerazione condivisa tra piattaforma e fornitori di dati.

Reality garantisce e tutela la segretezza delle informazioni conferite da tutti gli utenti in fase di analisi, solo chi vorrà potrà condividere i propri dati con gli altri utenti sul marketplace e realizzare dei ricavi da questi.

Great Estate è uno dei fondatori di Reality e lo utilizza quotidianamente per le attività delle venti agenzie del network immobiliare. È uno degli strumenti su cui Great Estate baserà lo sviluppo nazionale e internazionale della rete, che mira a quintuplicare il numero delle agenzie in breve tempo.

Ad oggi Reality è il risultato di investimenti auto finanziati per circa 500 mila euro, prevede di investirne 5 milioni nei prossimi 4 anni, da reperire in parte con un prossimo round di finanziamento.

Il nuovo sistema di valutazione degli immobili sarà disponibile per il pubblico a metà del 2017, sarà distribuito come piattaforma online a cui si accede pagando un piccolo canone mensile. Per gli utenti che hanno esigenze specifiche o che desiderano includere gli strumenti Reality all’interno delle proprie applicazioni, sono previsti strumenti di accesso alle funzionalità analitiche o personalizzazioni in white-label (possibilità di commercializzare il servizio attraverso altre aziende).

A cura di ENRICO MORELLI

