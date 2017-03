Lago Maggiore: investimenti di italiani e stranieri

Tra i laghi italiani quello in cui la ripresa è stata maggiore nel 2016 è il lago Maggiore.

Secondo un’indagine Nomisma-Engel&Volkers, i prezzi sono tornati a crescere soprattutto nella fascia del lusso, arrivando a toccare quotazioni pari a 5.000-7.500 euro/mq per immobili nuovi nelle migliori location, con affaccio sul lago.

La quotazione per le abitazioni usate abitabili in ottima posizione sono, invece, rimaste contenute in un range di 1.800-2.500 euro/mq. Nelle migliori location, lungo il lago, il prezzo medio per una villa è di circa due milioni di euro, per scendere a circa 1,3 milioni in una buona zona.

Riccardo Cornacchia, responsabile Lago Maggiore e Lago d’Orta della Engel&Volkers: “Il mercato è in crescita, i tassi di interessi bancari hanno toccato il fondo e per questo l’immobiliare è più appetibile a livello nazionale che internazionale: stanno tornando gli italiani, i milanesi soprattutto. Inoltre lo straniero è sempre più interessato, anche perché la nostra Penisola è considerata un Paese più sicuro di altri”.

E ancora: “Noi, in particolare, ci occupiamo di vendite, di appartamenti da 120 mila euro a ville da 6 o 7 milioni di euro, per una media di 750mila euro a immobile. E diamo assistenza prima, durante e dopo l’acquisto, è questo il nostro punto di forza”.

Gli italiani investono al Lago Maggiore

Ma chi sono gli italiani che acquistano? “Sono persone di media età, sui cinquant’anni, magari con figli di dodici, che cercano la seconda casa, un appartamento o una piccola villa vicino al lago, con i servizi vicini”, spiega Cornacchia. “Gli stranieri, come per esempio gli svizzeri, cercano ville più importanti. Un esempio di affare? Una villa a Stresa di 500 mq che nel 2011 si vendeva a 3.6 milioni, oggi si porta via alla metà del prezzo”.

I l Lago Maggiore è meta privilegiata del turismo europeo per il gradevole ambiente lacustre e per le bellezze naturali e architettoniche, tra cui le celebri Isole Borromee.

Le coste lombarde e piemontesi sono costellate di residenze esclusive che rendono località come Stresa, Laveno, Cannobio, Caldè, Arona, Porto Valtravaglia, Cannero, Ranco, Meina, Ispra, Lesa, tra le altre, meta abituale per il turismo d’élite.

In queste zone il mercato immobiliare è in crescita, grazie al rinnovato interesse della domanda e al conseguente aumento del numero delle transazioni. Per cui la ripresa del mercato manifestatasi nel 2016 proseguirà anche quest’anno.

“La ripresa c’è, nonostante la ‘caduta dei Russi’ in termini di arrivi in Italia”, afferma Francesco Papurello, responsabile di Immobiliare Francesco Papurello Luxury Real Estate.

“Quelli che si incontrano oggi cercano ville d’epoca di altissima qualità, con vista lago, dai tre milioni di euro in su”.

L’immobiliare Papurello assicura grande attenzione alla cura del cliente, con azioni marketing studiate “su misura”, per ottimizzare il processo di vendita, seguendo le tendenze del mercato.

L’agenzia fa parte dei più importanti network internazionali quali “Luxury Portfolio”, “The Leading Real Estate Companies of the World”, “Mayfair International Realty”, per i quali vanta l’esclusiva sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta.

Papurello precisa che “chi compra è soprattutto lo straniero. Nel 2016 abbiamo visto acquistare immobili da svizzeri, inglesi, tedeschi, per circa un quindici per cento in più dell’anno precedente. Un esempio di affare? Una villa sul lago davanti alle isole Borromee, da ristrutturare, di 800 mq, più terreno annesso: è in trattativa a 1,6 milioni di euro, tre o quattro anni fa si sarebbe venduta a due milioni”.

Mercato in crescita

Ma cosa cerca l’acquirente sul Lago Maggiore? “Gli investitori preferiscono ville pronte all’uso, non da ristrutturare, chiedono privacy e qualità. Gli stranieri sono molto esigenti, calcolano persino le singole distanze chilometriche. Ad esempio, chiedono quanto siano lontani l’aeroporto di Malpensa, i ristoranti, i negozi”.

E Papurello sottolinea un vantaggio: “Sul Lago Maggiore siamo più sicuri, grazie alle stazioni dei Carabinieri a Verbania, Stresa, Lesa, Arona, solo per fare qualche esempio. Qui non ci sono tante vie di fuga lungo le strade”.

Anche per Massimiliano Sgueglia, titolare di Dimore&Dimore i russi sono in diminuzione. Tra i clienti stranieri spiccano inglesi, tedeschi e svizzeri. Ritiene sia giunto il momento di investire ed avverte: “I prezzi di oggi resteranno così ancora per pochi mesi, poi saliranno”.

Sgueglia propone un affare, per far capire l’opportunità del momento: “A pochi passi da Verbania Intra una villa anni Sessanta, con varie dépendance, parzialmente da ristrutturare, di 600 mq oltre al terreno annesso, con una bella posizione vista lago e il centro raggiungibile a piedi, esposta tutta a sud, quindi molto luminosa, è stata venduta nel 2016 con un ribasso di oltre 300mila euro rispetto al valore di oltre 1,2 milioni”.

Il mercato immobiliare è in fase di ripresa anche per Francoise Mogavero, titolare insieme a Davide di Città Ideale: “Già dal 2015 ha iniziato”, assicura, “e tra i clienti abbiamo soprattutto stranieri, tedeschi e svizzeri, perché più vicini al con ne, poi anche inglesi e russi”.

Il taglio più richiesto dagli italiani? “La tipica villetta indipendente con vista lago, la vorrebbero a 300mila euro, ma non si trova a meno di 500- 600mila. Svizzeri e tedeschi comprano soprattutto da Cannobio a Verbania perché più assolate e più vicine da un punto di vista logistico. Infine, Verbania sta recuperando su Stresa, perché la prima è sempre esposta al sole e con tutte prime case, quindi vivibile tutto l’anno, a differenza dell’altra, in ombra, con il clima più rigido, e per lo più seconde case”.

A cura di MARIA PAOLA GIANNI

