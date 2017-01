Villa in Stile Liberty tra le colline di Maranello e Castelvetro (MO)

Nelle colline tra Maranello e Castelvetro di Modena. Villa del 1800, con parco di 5.000 mq. Completamente ristrutturata, disposta su tre livelli collegata da una scala a vista in linea in stile dell’epoca della sua costruzione. Il piano giorno è composto da una sala d’ingresso, salotto e studio, sala da pranzo, cucina abitabile, un bagno, dispensa e lavanderia. La zona notte posta al primo piano, composta da una saletta d’ingresso alle tre camere padronali ognuna con il suo bagno. Cinque stanze a uso soffitte più che utilizzabili con travi a vista. Al piano seminterrato, è presente una taverna, utilizzabile come secondo appartamento con ingresso indipendente composta da sala con camino, cucina abitabile, una camera da letto e bagno. In corpo staccato, autorimessa di oltre 62 mq.



DATI IMMOBILE Vendita

Tra 1.000.000 e 2.000.000€



riferimento: Villa Stile Liberty Maranello

nazione: Italia

regione: Emilia-Romagna

citta': Maranello (MO)

tipologia: Villa unifamiliare

stato: Ristrutturato

superfice: Più di 500 mq

composizione: Più di 10 locali (Più di 5 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: E -

caratteristiche aggiuntive:

Giardino

Garage

Posto auto

