Villa in stile colonico – Longiano (FC)

Nelle colline Romagnole a pochi km dal mare, nel borgo storico di Longiano, in esclusiva posizione panoramica con vista sul mare: residenza di particolare pregio in stile colonico, finemente ristrutturata. Immersa in un parco di oltre 2 ettari, la casa è stata pensata come residenza singola e come doppia unità abitativa distinta.



DATI IMMOBILE Vendita

Trattative riservate



riferimento: long08

nazione: Italia

regione: Emilia-Romagna

citta': Longiano (FC)

tipologia: Rustico

stato: Ristrutturato

superfice: Tra 300 e 500 mq

composizione: 8 locali (3 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: D -

caratteristiche aggiuntive:

Arredato

Giardino

Cantina

Garage Agenzia in Mediazioni Zavaglia

Corso Mazzini n. 111, 47035 Gambettola (FC), Italy Tel. +39 0547 53257 Mobile +39 338 2632556 mail: info@agenziazavaglia.it