Villa singola Missaglia

Missaglia: nel cuore della verde Brianza, all’interno della Valle del Parco del Curone, in posizione dominante dove regna l’assoluta tranquillità, proponiamo una tipica e deliziosa cascina brianzola, unica in Brianza, completamente ristrutturata divisa in due unità parallele: la dimora padronale e l’ex-cascina, per una superficie totale di 1.200 mq. La “dimora padronale” ha una superficie pari a 450 mq ed è così composta: Al Piano Terra di 210 mq, troviamo l’ingresso, una luminosa e tipica cucina abitabile in muratura, sala da pranzo con camino, splendido salone doppio diviso da un secondo camino con affaccio su una veranda panoramica di 84 mq, un bagno di cortesia. Al Piano Primo di 240 mq, troviamo un loggiato come giardino d’inverno dove si affacciano due camere da letto padronali, una con camino ed entrambi con balcone panoramico, altre due spaziose camere matrimoniali e due grandi bagni con balconi. La “dimora secondaria” ricavata dall’ex-cascina ha una superficie di 750 mq ed è così composta: Al Piano Terra di 250 mq, troviamo cinque locali adibiti a svariati usi, una splendida e suggestiva cantina conservata com’era anticamente da dove si possono raggiungere gli altri locali attraverso un passaggio interno scavato nella montagna. Al Piano Primo di 300 mq, troviamo portico, un’abitazione con accesso indipendente composta da camera da letto, cucina e bagno, uno splendido salone/sala pranzo/zona living completamente finestrato con camino, una camera ospiti con bagno attiguo e accesso indipendente, box per sei posti auto di 110 mq. Al Piano Secondo di 200 mq, troviamo la mansarda completamente finestrata con locali adibiti a diversi uso (locale hobby, ecc). Da qui attraverso una finestra si può vedere lo splendido salone/sala pranzo/zona living sottostante. Impianto di allarme con zone separate (sensori in ogni zona), riscaldamento zonale in tutto il complesso. La casa è immersa in un giardino/zona boschiva di 20.000 mq completamente recintato composto da piante conifere, querce, castagni e robinie secolari; è raggiungibile da strada privata di 300 mt. ed ha tre accessi. Alcuni inserti originali ancora conservati, le importanti camere da letto, salotti/sale pranzo coi pavimenti in parquet, i bagni curati anche nei più piccoli dettagli, gli infissi in legno, le persiane originali in quanto sono state recuperate, fanno di questa casa un sogno per chi ama la natura e per chi è alla ricerca di una casa con un fascino particolare ma essenziale. Semplice ed essenziale nella sua pacata eleganza, questa dimora trasmette amore per la natura e sorprende per i tramonti da sogno e la vista sconfinata sulle montagne circostanti e i paesi sottostanti. Classe energetica ‘G’ EPh 409,41 kWh/m2a. Ideale per 3/4 nuclei familiari. SI VALUTANO PARZIALI PERMUTE. NOTE: le metrature sono del tutto indicative non potranno essere utilizzate come parte integrante in un eventuale contratto di vendita o locazione della proprietà.



DATI IMMOBILE Vendita

€ 2.500.000,00



riferimento: 180

nazione: Italia

regione: Lombardia

citta': Missaglia (LC)

tipologia: Villa unifamiliare

stato: Ottimo

superfice: Più di 500 mq

composizione: Più di 10 locali (4 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: G - 409,41

caratteristiche aggiuntive:

Balcone

Giardino

Cantina

Garage

Posto auto

Allarme STUDIO IMMOBILIARE FRANCO GUERRIERI

