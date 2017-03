Villa singola Mezzago

Mezzago: a breve distanza da Vimercate ed in posizione tranquilla e riservata proponiamo villa singola posta nelle vicinanze del centro paese e comoda con tutti i servizi di prima necessità, l’immobile misura 480 mq disposti nel seguente modo: Piano terra 150 mq ingresso, spazioso soggiorno con zona pranzo ed accesso diretto al portico coperto ed alla piscina, cucina abitabile, camera/studio e bagno; Piano primo 130 mq zona soppalcata con affaccio sul soggiorno, camera matrimoniale con bagno padronale, due camere, bagno e due balconi; Piano interrato 200 mq luminosa taverna con camino, locale hobby, bagno, lavanderia, cantina ed annesso ampio box. Completa la proprietà giardino di 700 mq con piscina. Classe Energetica D Eph 115,93 kWh/m2a. NOTE: le metrature sono del tutto indicative non potranno essere utilizzate come parte integrante in un eventuale contratto di vendita o locazione della proprietà.



DATI IMMOBILE Vendita

€ 830.000,00



riferimento: 023

nazione: Italia

regione: Lombardia

citta': Mezzago (MB)

tipologia: Villa unifamiliare

stato: Ottimo

superfice: Tra 300 e 500 mq

composizione: 5 locali (4 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: D - 115,93

caratteristiche aggiuntive:

Balcone

Giardino

Cantina

Garage

Piscina

Allarme STUDIO IMMOBILIARE FRANCO GUERRIERI

Franco Guerrieri Studio immobiliare Via Italia, 39 – 20900 Monza (MB)

Tel/Fax +39 039 2304893