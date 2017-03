Villa singola Carate Brianza

Carate Brianza: in posizione panoramica con splendida vista sulla valle del Lambro proponiamo signorile villa singola anni ’60 immersa in un parco di 10.000 mq che la rende unica e riservata, disposta su due livelli abitativi e così disposta: Piano terra 220 mq atrio d’ingresso, luminoso soggiorno con camino e terrazzo, zona pranzo, cucina abitabile con terrazzo, studio, due camere e tripli servizi; Piano interrato 235 mq spaziosa taverna con camino, zona studio, cucina, due camere, stireria, lavanderia, cantina, doppi servizi e ampio box. Completano la proprietà una dependance di 75 mq composta da soggiorno, cucina, due camere ed un bagno ed una serra di 50 mq. L’immobile è rifinito con materiali di assoluta qualità quali marmo verde di Challant per pavimentazioni, camino e scala, infissi in rovere e arredi in noce massello. Classe Energetica G EPh 340,93 kWh/m2a. SI VALUTANO PARZIALI PERMUTE. NOTE: le metrature sono del tutto indicative non potranno essere utilizzate come parte integrante in un eventuale contratto di vendita o locazione della proprietà.



