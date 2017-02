Villa Robbiate

Robbiate: in zona residenziale di sole ville proponiamo villa di recente costruzione disposta su tre livelli abitativi e disposta nel seguente modo: piano terra 120 mq ingresso, luminoso soggiorno, zona pranzo, cucina, camera con cabina armadio, bagno e lavanderia; piano primo 50 mq due camere, bagno e due terrazzi di 20 mq totali; piano interrato 55 mq cantina. Completano la proprietà giardino di 530 mq e box doppio di 45 mq. Classe Energetica A EPh 25,37 kwh/m2a. NOTE: le metrature sono del tutto indicative non potranno essere utilizzate come parte integrante in un eventuale contratto di vendita o locazione della proprietà.



DATI IMMOBILE Vendita

€ 580.000,00



riferimento: 011

nazione: Italia

regione: Lombardia

citta': Robbiate (LC)

tipologia: Villa unifamiliare

stato: Ottimo

superfice: Tra 200 e 300 mq

composizione: 4 locali (2 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: A - 25,37

caratteristiche aggiuntive:

Balcone

Giardino

Cantina

Garage

