Villa padronale con parco e dépendance

Proprietà ubicata nel Comune di Campiglia Marittima, in aperta e facilmente accessibile, su una dolce collina con vista panoramica a 360° che spazia dalle limitrofe colline fino al mare, da cui dista 9 km. Vista panoramica sul mare, sull’Isola d’Elba, Capraia e Corsica. Si tratta di una antica villa padronale di circa 500 mq risalente al 1800, composta da due unità abitative indipendenti e inserita all’interno di un ampio parco. L’immobile è in buone condizioni, caratterizzato da ambienti molto luminosi, ampie finestre, e da un’ottima vista panoramica. Le due unità immobiliari sono entrambe composte da: cucina, salone, sala da pranzo, tre camere, doppi servizi. Sono inoltre presenti tre locali multiuso. La consistenza immobiliare è completata da casolare in pietra, di circa 250 mq, posizionato lateralmente alla villa padronale. La proprietà comprende 10 ettari di terreno, rappresentatati da un oliveto secolare. Accesso da strada privata. Gli immobili sono posizionati al centro della proprietà e la stessa è totalmente recintata. Distanze : negozi e servizi a 5 minuti di auto, uscita superstrada 7 km , Porto San Vincenzo 11 km, Firenze 145 km, Siena 95 km, aeroporto di Pisa 90 km, Golf Pelagone 30 km, Golf Puntala 41 km.



DATI IMMOBILE Vendita

€ 3200000,00



riferimento: 25

nazione: Italia

regione: Toscana

citta': Campiglia Marittima (LI)

tipologia: Casa indipendente

stato: Ottimo

superfice: Più di 500 mq

composizione: Più di 10 locali (Più di 5 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: G - 195.16

caratteristiche aggiuntive:

Terrazzo

Giardino

Cantina

Garage

Posto auto Eden Immobiliare

Largo Berlese 15-16

57027 San Vincenzo (LI)

tel. 0565 705210

fax 0565 705064

www.edenimmobiliare.it

eden@infol.it