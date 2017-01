Villa di pregio – Val Mareno

In uno dei più bei Borghi d’Italia, la GB Real Estate, propone in vendita questa affascinante villa di pregio storico e artistico, con costruzione antecedente al 1528, immersa nel verde delle colline della Val Mareno, area posta nel cuore delle terre del prosecco DOCG, sul versante Nord-orientale della provincia di Treviso. La villa si sviluppa in una superficie di 400 mq su 3 piani fuori terra, dispone di numerose stanze, dove in alcune delle quali vengono esaltati splendidi particolari d’epoca, grazie alla sua recente ristrutturazione, ed è considerata da sempre tra le dimore private più prestigiose della Contea Medioevale della zona.

La vista offre un panorama suggestivo e incantato del luogo e del bellissimo Castelbrando, che da fortezza inespugnabile è diventato un hotel di super lusso in uno dei castelli più affascinanti della nostra provincia.



DATI IMMOBILE Vendita

Tra 1.000.000 e 2.000.000€



riferimento: RIF. 462

nazione: Italia

regione: Veneto

citta': CONEGLIANO (TV)

tipologia: Villa unifamiliare

stato: Ottimo

superfice: Tra 300 e 500 mq

composizione: Più di 10 locali (4 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: D - 156.170

caratteristiche aggiuntive:

Terrazzo

Giardino

Cantina

