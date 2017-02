Villa d’epoca – Merate

Merate: in zona tranquilla e riservata nelle immediate vicinanze del centro storico proponiamo villa d’epoca risalente ai primi anni del ‘900 immersa in un parco di 5.000 mq comprendente piscina, dependance e box. La villa padronale misura 620 mq ed è stata ristrutturata nel 1999 ed è così disposta: Piano terra 180 mq ingresso, ampio soggiorno, tinello, cucina abitabile, camera/studio e bagno di servizio; Piano primo 130 mq ampia camera padronale con cabina armadio e bagno, ulteriore camera con bagno e terrazzo di 45 mq; Piano secondo 130 mq tre camere ognuna dotata di proprio servizio; Piano sottotetto 50 mq ripostiglio e locale lavanderia; Piano interrato 130 mq cantina, lavanderia, bagno, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e locali tecnici. Completano la proprietà dependance di 90 mq disposta su due livelli e box. Ottime rifiniture interne. Predisposta per poter installare un ascensore interno. Classe Energetica G EPh 201 kWh/m2a. Classe Energetica G EPh 320,40 kWh/m2a. Si valutano parziali permute.

