Torrita Tiberina (RM)

Proponiamo in vendita bellissimo casale appena ristrutturato con ampio giardino curatissimo e biopiscina, immerso nel parco della valle del Tevere e a solo 1 km dalla stazione di Poggio Mirteto Scalo. Pregevole la vista panoramica dal terreno. Completa la proprietà un ettaro di terreno boschivo attiguo all’abitazione. La proprietà è stata costruita con materiali di pregio, impianti tecnologici all’avanguardia ed è dotata di ogni comfort.

Ubicazione

A Torrita Tiberina, comune situato nella Valle del Tevere ed all’interno della riserva del Tevere – Farfa. Raggiungibile da Roma in 40 minuti circa e ben collegata al centro città ed all’Aeroporto di Roma Fiumicino grazie alla linea ferroviaria FL1 che sosta a Poggio Mirteto Scalo con partenze ogni 30 minuti.

Descrizione

Questo bellissimo casale in vendita si trova a poche centinaia di metri da Poggio Mirteto Scalo, situato dall’altra parte del Tevere. Il terreno è posto in posizione dominante e panoramica sul Tevere, caratterizzato dalla privacy garantita dal bosco che contorna la proprietà.

L’immobile è stato oggetto di integrale ristrutturazione, completata nel 2016 e curata nei minimi dettagli, con materiali di pregio ed impianti tecnologici volti all’efficienza energetica. Tutti i lavori sono dotati di idonea documentazione e garanzia.

L’accesso alla proprietà avviene dalla strada poderale, tramite un cancello automatico che consente l’accesso alla corte della proprietà con ampio spazio per le auto. La casa è contornata da un elegante e curato giardino con piante aromatiche ed ulivi. Al centro della corte è stata realizzata una piscina in biodesign con salinizzatore e regolatore di pH automatico.

Il casale è articolato su due livelli. Al piano terra abbiamo la zona giorno, con un’ampia cucina a vista dallo stile country, la zona pranzo, il soggiorno con un bel camino ed un bagno. Al primo piano si trova la zona notte, composta da tre camere con affacci panoramici sulla campagna ed il bagno principale.

All’esterno troviamo una zona veranda, una zona cucina in peperino con barbecue e lavello, un’ampia cantina ed un locale tecnico, oltre ad un bagno ed una doccia esterna a servizio della piscina.

La proprietà viene venduta completa degli arredi.

Stato e Rifiniture

• Tetto antisismico;

• Impianto per deumidificazione (Aquapol);

• Bagno esterno;

• Doccia solare;

• Recinzione;

• Piscina realizzata con resine naturali (Biodesign) con salinizzatore e regolatore automatico di PH;

• Cucina completa di elettrodomestici;

• Piano di lavoro esterno in peperino con lavandino e BBQ;

• Impianto satellitare.

Servizi ed Utenze

Il casale è dotato di una caldaia a gas GPL con serbatoio esterno da 1000L, caldaia a condensazione con sistema di controllo tramite GSM e interruttore elettrico automatico.

Esistono 3 unità di climatizzazione, 1 dual per le camere e 1 unità per il pian terreno (caldo/freddo)

Nel salone si trova un camino perfettamente funzionante rivestito con pietra naturale.

Impianto elettrico collegato alla rete Enel con potenza di 4,5 KW.

Ci sono 3 quadri elettrici con relativi salvavita e palina di scarico a terra, oltre a quella del tetto che ha una palina indipendente.

Esiste un impianto di illuminazione esterna con comando crepuscolare, in più esiste un impianto di ulteriore illuminazione nelle zone più distanti compresi i fari della piscina che si accendono con un telecomando radio.L’approvvigionamento dell’acqua è reso possibile tramite la canalizzazione della sorgente naturale che si trova nella proprietà, con 1000 L di riserva di acqua, non potabile, ma idonea per usi domestici (certificata), nel locale tecnico c’è una pompa con pressostato e filtro

Un ulteriore serbatoio di 1000 L viene utilizzato per l’irrigazione del giardino e delle siepi, con un sistema totalmente automatico con pompa indipendente con filtro.

Situazione Urbanistica e Catastale

La proprietà è stata edificata e ristrutturata con le necessarie autorizzazioni ed è regolarmente denunciata al catasto terreni e fabbricati.

Dati Proprietà e Vincoli

Intestato a persona fisica

Utilizzi e Potenzialità

Ideale sia come prima casa sia come casa di campagna. La vicinanza ed i collegamenti con il centro di Roma la rendono facilmente sfruttabile sia come abitazione principale sia come casa per il weekend e per le vacanze. A poche centinaia di metri sono disponibili tutti i principali servizi.