Todi (PG) – ppge3498

“La torre di Guardia” a Collevalenza.

Affascinante residenza d’epoca dotata di comfort moderni a pochi passi dal santuario di Collevalenza. Una proprietà a vocazione ricettiva con ottima redditività.

Vendita sia in nuda proprietà (952.000 €) che in piena proprietà (1.550.000 €)

Ubicazione

“La torre di Guardia” è ubicata entro le mura dell’antico Castello di Collevalenza, dove sorge uno dei santuari più importanti in Italia.La posizione baricentrica rispetto ai maggiori centri dell’Umbria ne fanno punto di partenza ideale per chi vuol tuffarsi nell’arte, nella natura e nella cultura di questa regione. Todi dista circa 7 km e rimane il centro di riferimento più vicino dove poter trovare tutti i servizi. L’estrema facilità d’accesso alle vie di grande comunicazione permette di poter raggiungere Roma in circa 1.15 h e Firenze in circa 2 h.

Descrizione

La proprietà, che comprende un hotel e un ristorante, è frutto della sapiente conservazione dell’antica torre di guardia duecentesca, di parte delle mura castellane di Collevalenza, dei suoi vecchi granai e delle sue stanze segrete.La proprietaria ha seguito personalmente in ogni dettaglio la ristrutturazione. L’affascinante residenza d’epoca è arredata con mobili d’antiquariato, antichi oggetti di famiglia e dotata dei comfort più moderni che si fondono sapientemente con la storia, nell’invito alla tranquillità e alla calda accoglienza di una casa antica. Le camere, 15 in totale, sono divise in Superior, Deluxe e Junior suite, sono dotate di tutti i servizi possibili. L’arredamento delle camere, i colori dei tessuti ed i decori artistici sono tutti diversi tra di loro e caratterizzano ogni stanza rendendola una esperienza unica. Il ristorante e la cucina sono ubicati al piano terra in un contesto raffinato ed intimo. All’esterno una piccola corte privata dove nella bella stagione è possibile mangiare all’aperto Un ascensore collega i quattro livelli presenti nella torre. La proprietà valuta sia la vendita in nuda proprietà (952.000 €) che in piena proprietà (1.550.000 €)

Stato e Rifiniture

La proprietà è in condizioni perfette essendo l’attività pienamente funzionante. Il restauro è avvenuto nel 2007 e la proprietà perfettamente manutenuta.

Servizi ed Utenze

Sono presenti tutte le utenze necessarie compreso wi-fi interno. L’impiantistica è nuova.

Situazione Urbanistica e Catastale

Il tutto è regolarmente accatastato presso il catasto fabbricati del comune di Todi..



Dati Proprietà e Vincoli

L’intera proprietà è intestata a persona fisica.

Utilizzi e Potenzialità

Si tratta di una struttura già avviata, aspetto molto importante per chi desideri proseguire con l’attività in essere. La vicinanza con il Santuario di Collevalenza garantisce un buon flusso turistico legato ai circuiti religiosi

Da un lato la sua ubicazione estremamente strategica dall’altro la location immersa nella verde e tranquilla campagna umbra contribuiscono a rendere unica questa importante proprietà.

Contestualmente non è da escludere l’ipotesi di una sua trasformazione in residenza privata vista l’esclusività della proprietà.