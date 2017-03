Casa rustico di nuova costruzione sulla collina di Stresa, precisamente a Levo, che conserva le caratteristiche costruttive originarie, facciata in sasso e interni particolarmente raffinati e curati, sia per l’aspetto estetico che quello tecnologico. Si trova nel centro abitato, gode di un ampio terrazzo di 180 mq e giardinetto recintato. In prossimità ha un piccolo terreno dove è possibile costruire un garage per l’auto. All’interno consiste di ingresso su soggiorno con camino, collegato con una cucina abitabile e il bagno ospiti. Al primo piano una camera matrimoniale con uscita sul balcone soleggiato da cui si vede il lago, altra camera, studio e bagno. Spazioso sottotetto suddiviso in due locali. Le rifiniture sono di ottimo livello, in tutte le stanze è presente il parquet, riscaldamento termo autonomo a metano, serramenti di ultima generazione.



DATI IMMOBILE Vendita

€ 430.000,00



riferimento: T447

nazione: Italia

regione: Piemonte

citta': Stresa (VB)

tipologia: Casa indipendente

stato: Ristrutturato

superfice: Tra 100 e 200 mq

composizione: 4 locali (2 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: D - 128,35

caratteristiche aggiuntive:

Balcone

Terrazzo

Giardino

