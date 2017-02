Lussuosa villa posizionata sulla collina di Stresa, mantenuta in perfette condizioni, con un incantevole vista sul lago Maggiore. E’ composta da ampio salone al piano terra, tipico salotto con caminetto, sala da pranzo, cucina abitabile, dispensa, bagno per ospiti. Nella zona notte troviamo cinque camere da letto, di cui la padronale con bagno privato e cabina armadio. Al piano ammezzato un locale libreria o sala hobby. Nel piano seminterrato la taverna, appartamento per custodi di due locali con cucina, garage per 4 auto, cantina, lavanderia e locale caldaia. Parco con piante ed essenze floreali caratteristiche del lago. Possibilità di costruire una piscina.



DATI IMMOBILE Vendita

€ 1600000,00



riferimento: T957

nazione: Italia

regione: Piemonte

citta': Stresa (VB)

tipologia: Villa unifamiliare

stato: Ottimo

superfice: Più di 500 mq

composizione: 10 locali (3 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: F -

caratteristiche aggiuntive:

Giardino

Cantina

