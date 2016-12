Spoleto (PG) – vpge3447

Villa Orione è una prestigiosa residenza d’epoca di circa 1000 mq distribuiti su tre piani oltre a una caratteristica torretta. Tutti gli ambienti si presentano ricchi di charme ed eleganza, frutto di un curato restauro che ha saputo restituire alla villa ottocentesca l’antico splendore.

Il terreno, comprendente una panoramica piscina a sfioro e caratteristico giardino all’italiana, è di circa 9 ettari.



Ubicazione

La proprietà, raggiungibile facilmente anche a piedi da Spoleto (1.5 km), è in splendida posizione collinare e gode di una assoluta privacy. Spoleto, città di antichissima origine, edificata in posizione dominante la Valle Umbra possiede un inestimabile patrimonio storico ed è sede di prestigiose manifestazioni culturali internazionali quali il Festival dei Due Mondi. Facilmente raggiungibile da Roma (120km), Perugia (60km) e Firenze (210km)

Descrizione

Questa affascinante Residenza d’Epoca è posizionata in cima ad una collina antistante la cittadina di Spoleto, con spettacolare vista panoramica sull’intera Valle Umbra. Residenza di campagna di un noto architetto, la proprietà è stata ampliata e adornata sperimentando stili diversi e creando un ambiente architettonico “eclettico”, unico nel suo genere.

Un sapiente restauro e un’attenta considerazione di ogni dettaglio, hanno ridato a questa Villa il suo splendore, mettendone in risalto la raffinatezza e l’eleganza degli ambienti, impreziositi da meravigliose opere d’arte, dipinti e mobili d’epoca.

Al piano terra della residenza principale troviamo il magnifico salone in doppia altezza, dal quale si accede alla bellissima loggia affrescata. Da qui la visuale su Spoleto e la campagna circostante è davvero mozzafiato. Completano il piano terra sala da pranzo, cucina e vari locali tecnici e di sgombro.

L’ampia scalinata conduce ai due piani superiori dove troviamo ben 8 camere da letto, tutte con bagno en-suite. Si accede poi alla torretta dove è stata ricavata una caratteristica camera con ampie vetrate che guardano su colline e borghi medievali.

Nel seminterrato sono presenti altre 3 camere sempre con bagno en-suite e tutte con accesso al giardino. Sempre a questo livello c’è molto altro spazio (più di 300mq netti) potenzialmente adatto a molteplici utilizzi (una spa, una sala congressi, etc…).

Anche gli esterni sono curatissimi. Accanto alla villa, alle cui spalle si sviluppa una pineta con pini e cipressi secolari, troviamo un giardino all’italiana con pregiati manufatti e antichi reperti romani; l’anello ring di prato (ring) conduce alla panoramica piscina con area servizi (tecnici e igienici) interrati.

Completano l’area esterna circa 9 ha di terreno agricolo composto da prati naturali, oliveti e boschi di querce.youtube:(https://youtu.be/UvHiy3_o_7o|Vedi il video)

Superficie utile interni:(1000mq)

Bagni:(16)

Camere:(13)

Stato e Rifiniture

Le finiture della prestigiosa residenza sono generalmente di ottimo livello, con pavimenti in marmo, cotto, o mattonelle decorate, i soffitti sono a volte affrescati. Le condizioni strutturali sono molto buone, la villa ha avuto continue migliorie nel corso degli anni.

Servizi ed Utenze

Sono presenti tutte le utenze necessarie. L’approvvigionamento idrico è garantito dall’ allaccio all’acquedotto comunale; sono presenti gli allacci del gas metano e dell’energia elettrica.

Situazione Urbanistica e Catastale

Per questa prestigiosa proprietà, come per tutte le nostre proprietà in vendita, abbiamo svolto un’attenta verifica urbanistica e catastale che, per motivi di privacy, sarà fornita al momento di un eventuale reale interessamento. Tale verifica permette ai nostri clienti acquirenti nazionali o internazionali di avere una precisa disamina della proprietà dal punto di vista tecnico/burocratico.

Dati Proprietà e Vincoli

Per questa prestigiosa proprietà, come per tutte le nostre prestigiose proprietà in vendita, abbiamo effettuato una visura ipotecaria ventennale che, per motivi di privacy, sarà fornita al momento di un reale interessamento. Tale verifica permette ai nostri clienti acquirenti nazionali o internazionali di avere una precisa disamina per quanto riguarda i dati della proprietà e gli eventuali vincoli presenti sulla stessa.

Utilizzi e Potenzialità

La struttura è utilizzata attualmente come una residenza d’epoca – boutique hotel con recensioni molto positive, ma nulla vieta di ipotizzare un acquisto finalizzato ad un uso privato utilizzando l’immobile come prestigiosa villa appena fuori città.