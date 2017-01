Sinalunga (SI) – cpge3467

Casale in Vendita in Toscana nel Comune di Sinalunga ” Casale Le Grofole”. Il casale oggetto di vendita è dislocato su due livelli ha una superficie complessiva di circa 202 mq. a destinazione abitativa oltre ad una dependance di 66 mq. circa. Completa la proprietà il bellissimo giardino da cui si gode della bellissima vista panoramica.



Ubicazione

Il casale dista pochi passi dal borgo di Scrofiano nel Comune di Sinalunga, in una posizione particolarmente favorevole per la vicinanza a tutti i servizi principali; è ubicato sulla sommità della collina e circondato da vigneti, oliveti e boschi. La vista panoramica lo rende veramente unico nel suo genere.



Descrizione

Ricostruito ex novo nel 2004, il casale racchiude tutti gli elementi costruttivi tipici degli antichi casali toscani e si presenta con una struttura lineare con una bellissima pietra esterna. Il piano terra è formato da ingresso soggiorno doppio, sala da pranzo, cucina, un disimpegno, wc. e scala di accesso al piano primo, composto da: 2 camere da letto, 2 bagni uno studio, una loggia molto romantica e, in un corpo distaccato dal principale, troviamo la dependance composta da soggiorno/pranzo, una camera da letto, un bagno, centrale termica e centrale idraulica. Completa la proprietà l’ampio giardino, con 15 olivi secolari, da cui si gode della spettacolare vista panoramica.



Stato e Rifiniture

L’immobile è stato ricostruito ex-novo nel 2004 ed è perfettamente tenuto e abitabile da subito. Esternamente si presenta con belle facciate in pietra faccia vista ed infissi in legno, internamente troviamo solai in latero cementizio per il piano terra e travi e travetti in legno e pianelle in cotto per il primo piano.

Servizi ed Utenze

L’immobile è già servito da tutte le utenze principali come acqua, luce e gas.



Situazione Urbanistica e Catastale

La proprietà è stata ricostruita nel 2004 con regolari permessi ed è censita al catasto fabbricati del Comune di Sinalunga.



Dati Proprietà e Vincoli

La proprietà è intestata a persona fisica e la vendita è soggetta a vigente imposta di registro. Non vi sono vincoli di alcun genere.



Utilizzi e Potenzialità

La proprietà può essere una bellissima abitazione permanente, o seconda casa per vacanze.