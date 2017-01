Sinalunga (SI) – cpge3465

Podere in vendita in Toscana nel comune di Sinalunga – ” La Corbellina”. La proprietà oggetto di vendita è composta da 6 immobili: la villa principale di circa 360 mq, la dependance di circa 90 mq, la cantina di 60 mq, una rimessa attrezzi di mq. 100, un capanno di mq. 60 ed un pollaio di mq. 40. Completa la proprietà il terreno di circa 15 ettari, di cui circa 0,6 ha destinati a parco in cui sorge la piscina.

Ubicazione

La proprietà dista pochi passi dal borgo di Scrofiano nel Comune di Sinalunga (SI) L’immobile è ben collegato alla strada principale. La posizione è particolarmente fortunata anche per quanto riguarda i centri urbani e storico culturali nelle vicinanze: Firenze 80 km. Perugia 70 km. Siena 40 km. Arezzo 40 km. Montepulciano 20 km. Pienza 25 km. Montalcino 40 km. Cortona 40 km.



Descrizione

La proprietà composta da terreni e fabbricati è situata nel Comune di Sinalunga, a pochi passi dal borgo di Scrofiano, in una posizione particolarmente favorevole per la privacy. I terreni, parzialmente recintati, si trovano ad una altitudine di circa 480 m. s.l.m. e si estendono per 15 ettari circa, 8 dei quali sono boschivi ed i restanti 7 hanno una destinazione a seminativo/pascolo. I fabbricati presenti all’interno della proprietà sono in tutto 6: la villa padronale, di circa 360 mq. e disposta su due piani, dove al piano terra si trova la cucina, una camera studio, ampio salone con caminetto, bagno, lavanderia e un vano tecnico; al piano primo troviamo un soggiorno con camino, 2 camere da letto con bagno in comune oltre ad ulteriori 4 camere con bagno privato. La villa è circondata da 6000 mq. di parco con piante ad alto fusto e piscina. La dependance di 90 mq. circa divisi in piano terra con ampio soggiorno con cucina, disimpegno, una camera da letto, un bagno e, al piano soppalcato, troviamo un’ampia camera da letto con bagno en suite; al piano seminterrato troviamo la cantina di mq. 60; una rimessa interrata di circa 100 mq., un capanno /garage di circa 60 mq ed un pollaio di circa 40 mq completano i fabbricati esistenti. Tutta la proprietà ed in particolare la villa padronale beneficia di una posizione assolutamente dominante e di una vista mozzafiato, il panorama incorniciato dagli Appennini che corrono dal Monte Abetone ai monti Sibillini e domina tutta la Valdichiana e sconfina ben oltre il Lago Trasimeno.



Stato e Rifiniture

L’immobile è stato costruito negli anni 70 e mantenuto in ottimo stato fino agli anni 90, per poi essere nuovamente oggetto di restauro e miglioramenti, il tetto è stato rifatto completamente nel 2010. Esternamente il casale si presenta con facciate intonacate ed infissi in legno, per gli interni sono stati scelti simil cotto e parquet nelle camere per i pavimenti e solai in latero cementizio

Servizi ed Utenze

La proprietà è abitabile sin da subito e dispone di tutti i servizi e le utenze principali.



Situazione Urbanistica e Catastale

L’intera proprieta è regolarmente censita al catasto fabbricati e terreni del Comune di Sinalunga.



Dati Proprietà e Vincoli

La proprietà è intestata a persona fisica e la vendita è soggetta ad imposta di registro rispettivamente del 9% sul valore catastale dell’immobile se seconda casa o del 2% se acquistato con le agevolazioni prima casa. I terreni saranno invece tassati al 15% del prezzo dichiarato in atto.



Utilizzi e Potenzialità