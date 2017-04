S. Maria di Leuca. Salento – ” Villa Leuca ” – VPGE3570

Villa in vendita in Puglia a S. Maria di Leuca. Salento – ” Villa Leuca “. Splendida villa di 200 mq. circa disposta su due livelli e circondata da un bellissimo parco di un ettaro ricco di grande varietà arboree. Situata in una zona tranquilla ed appartata la proprietà gode di molta privacy e la posizione dominante regala un panorama spettacolare oltre ad una splendida vista mare. Classe Energetica G APE 175

Ubicazione

Puglia – La proprietà è ubicata su un piccolo promontorio a soli 700 metri dal lungomare della bellissima cittadina di S. Maria di Leuca, punto estremo della Puglia. Dalla strategica posizione della villa si può godere un bellissimo panorama che comprende la campagna circostante ricca di vegetazione, il mare cristallino ed il suggestivo faro a pianta ottagonale che si erge a pochi passi dal Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, nato su un antico tempio dedicato alla dea Minerva. Da qui due rampe di scale, ognuna di 296 gradini, collegano il santuario con il porto vecchio, uno dei posti più affascinanti della città.

Descrizione

Villa in vendita in Puglia a S. Maria di Leuca. Salento – ” Villa Leuca “. S. Maria di Leuca. In zona tranquilla e appartata, in posizione dominante ed a soli 700 metri dal mare, splendida villa immersa nel verde disposta su due livelli con terrazzo panoramico dal quale si può ammirare una spettacolare vista che regala non solo la magnifica visione del Canale d’Otranto ma anche del suggestivo faro di Leuca. L’abitazione di circa 200 mq. è composta al piano terra da due ampi saloni con camino, una cucina abitabile con caminetto, un bagno di servizio ed una dispensa con ampio lavabo. Una scala interna con grandi vetrate porta al piano primo dove si sviluppa la zona notte composta da tre camere da letto matrimoniali con accesso sulla terrazza di 30 mq., una camera singola e due bagni. Una casa molto luminosa ed arredata con gusto semplice, ma nel contempo molto raffinato che la rendono un oggetto molto particolare ricco di grande charme. Completa il fascino dell’abitazione un bellissimo pergolato ideale per trascorrere piacevoli serate all’aria aperta godendo del meraviglioso giardino che circonda l’abitazione.

Il grande parco, di circa un ettaro, è composto da un uliveto con 50 piante di ulivo, grandi pini, piante da frutto e piante ornamentali locali. La proprietà è completamente circondata da un muretto a secco ed al suo interno è ubicata una pajara (tipica costruzione locale in pietra) che funge da deposito attrezzi. L’abitazione, protetta da un antifurto centralizzato, dispone di un comodo parcheggio per le auto a cui si accede attraverso un doppio ingresso carrabile con cancello automatico. Possibilità di realizzazione piscina.



Stato e Rifiniture

Una dimora situata in una zona tranquilla ed appartata, che non ha bisogno di alcun intervento per esere abitata. Una casa molto luminosa ed arredata con gusto semplice, ma nel contempo molto raffinato che la rendono un oggetto molto particolare ricco di grande charme. Completa il fascino dell’abitazione un bellissimo pergolato ideale per trascorrere piacevoli serate all’aria aperta godendo del meraviglioso giardino che circonda l’abitazione.



Servizi ed Utenze

Tutte le utenze sono presenti e regolarmente funzionanti. L’approvvigionamento idrico è garantito per mezzo dell’acquedotto comunale oltre alla presenza di una grande cisterna interrata. L’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia a gas, è presente l’impianto di climatizzazione, di irrigazione per il giardino ed una fossa Imhoff per lo smaltimento delle acque reflue. L’abitazione, è inoltre protetta da un antifurto centralizzato.



Situazione Urbanistica e Catastale

Catastalmente la proprietà è regolarmente censita al N.C.E.U. del Comune di Castrignano del Capo (LE)

Dati Proprietà e Vincoli

Tutta la proprietà è intestata a persona fisica per cui la vendita è soggetta ad imposta di registro.

Utilizzi e Potenzialità

L’ubicazione strategica di questa proprietà, in un contesto molto tranquillo nelle immediate vicinanze del mare, in uno dei luoghi più turistici della Puglia, rende questa proprietà un luogo ideale per trascorrere le vacanze, ma la conformazione e la comodità degli spazi, sia interni che esterni, fanno di questa abitazione una splendida dimora per viverci tutto l’anno.