Porto Santo Stefano (GR)

Porto Santo Stefano, nell’esclusiva località di Cala Piccola prestigiosa villa costruita nei primi anni ’60 con una vista mozzafiato sull’isola del Giglio. La particolare struttura di 350mq, caratterizzata dalla torre in pietra si sviluppa su due livelli. È circondata da un giardino di 3.500 mq costituito da prati, fiori, ulivi, pini e palme.

Location

Cala Piccola è situata a picco sul mare dell’Argentario, a 15 minuti in auto da Porto Santo Stefano e 30 minuti da Porto Ercole. La sua posizione panoramica offre una vista a 360 gradi sulle scogliere della Cala, il mare e le Isole del Giglio e di Giannutri. Roma e Firenze distano circa 180Km.

Descrizione

Al primo piano si trovano un ampio soggiorno con camino caratterizzato da muri in pietra, 2 camere da letto matrimoniali e 2 bagni. Al Piano terra troviamo , la taverna o sala da pranzo, un disimpegno, 2 camere, 2 bagni, la zona di servizio per il personale (camera con due posti letto e bagno), la lavanderia e la cantina. La caratteristica Torre che si raggiunge dal piano primo ci porta in una terrazza a tetto dalla quale si gode un panorama fantastico e suggestivo.

Spazi esterni

All’esterno i prati curati, le terrazze ben arredate ed i porticati fanno della proprietà una vera oasi di pace per una vacanza al mare. Nel contesto è presente la spiaggia privata calapiccola riservata ai consorziati con , bar, ristorante e vari servizi. La villa gode di una quota al mare con sdraio e ombrellone che si può anche raggiungere con servizio di bus navetta che offre il consorzio. (5 min )”

Stato e finiture

Esternamente la villa si trova in ottime condizioni e non necessita di particolari interventi. Internamente la villa è elegantemente arredata, i bagni sono stati tutti rimodernati di recente, gli impianti sono funzionanti ed i confort numerosi.

Potenzialità d’uso

Considerando la location, gli affacci mozzafiato sul mare e la raffinatezza architettonica della proprietà, la Villa si presta perfettamente per essere utilizzata sia come casa per le vacanze che come residenza principale.