Podere a Castelvetro di Modena (MO)

Podere di oltre 5 ettari di terreno tra le più belle colline di Castelvetro di Modena; una delle “Città del vino” di origine etrusca e sede di uno dei più antichi castelli della zona preappenninica modenese. La villa padronale è di oltre 550 mq, più due portici di 47 mq ciascuno, a servizio dei due appartamenti. In più, è presente una depandance, indipendente in un corpo staccato di 50 mq. Il giardino, oltre a essere corredato di arredi ornamentali, ha un lago-piscina attrezzato con depuratori. L’intero immobile, con i suoi servizi, l’area che occupa, il suo design e il panorama che offre, è l’ideale per chi cerca un immobile unico o anche per chi vorrebbe avviare un’attività recettiva turistica. La progettazione, i suoi arredi seguono il Feng Shui; quest’ultima è una disciplina orientale, che propone i giusti orientamenti delle stanze e degli arredi al fine di ottenere un’armonia nel vivere l’abitazione e il suo giardino. Il termine Feng Shui richiama le parole “vento” e “acqua” che, secondo la cultura cinese, equivalgono a salute, felicità, pace e prosperità.



DATI IMMOBILE Vendita

Trattative riservate



riferimento: Podere a Castelvetro

nazione: Italia

regione: Emilia-Romagna

citta': Castelvetro (MO)

tipologia: Tenuta

stato: Ottimo

superfice: Più di 500 mq

composizione: Più di 10 locali (Più di 5 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: G -

caratteristiche aggiuntive:

Arredato

Giardino

Piscina

Allarme Immobiliare Castelvetro 2 S.r.l.

Via Sinistra Guerro n° 18/A 41014 Castelvetro di Modena (Mo) Telefono 059799526 immobiliarecastelvetro@gmail.com www.immobiliarecastelvetro.it