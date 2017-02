Pienza (SI) – spge3494

Palazzo di prestigio in vendita nel centro storico di Pienza. Il palazzo è costituito da 5 appartamenti restaurati, collocati in un contesto storico-culturale davvero unico. L’intero palazzo è contraddistinto dal carattere forte che viene tipicamente riscontrato nei centri storici più antichi e ricchi di storia come Pienza. L’immobile si trova in posizione molto centrale e favorevole rispetto i principali servizi.Ubicazione

L’immobile si trova nel centro storico di Pienza, in una posizione molto vantaggiosa per quanto riguarda la vicinanza ai principali servizi, come negozi, banche ed infrastrutture. Il paese è circondato a 360 gradi dalla bellissima Val d’Orcia, della quale è il paese più importante e rinomato, e per la bellezza del suo centro storico rinascimentale è entrato a far parte dei Patrimoni naturali, artistici, culturali dell’UNESCO nel 1996.



Descrizione

L’immobile costituito da 5 appartamenti perfettamente restaurati, per un totale di circa 500 mq., si trova nel centro storico della Città di Pienza, al centro della Val d’Orcia, L’immobile ha origine rinascimentale, e ciò che lo rende veramente unico sono la dimensione e la posizione. Sotto il primo aspetto il palazzo complessivamente si aggira intorno ai 500 meti quadrati, e in una piccola cittadina storica, è molto raro trovare immobili in vendita di tali dimensioni, mentre sotto il secondo secondo aspetto il palazzo si trova proprio sul corso principale, Corso Rossellino e difronte a Palazzo Piccolomini, il palazzo che fu di papa Pio II risalente alla meta del 1400. Il palazzo posto su tre livelli, oltre a bellissime soffitte praticabili, e locali garage/cantine al piano terreno , comprende la struttura principale costituita da 4 appartamenti ciascuno composto da 1 camera da letto, bagno, soggiorno e cucina oltre ad un appartamento posto all’ultimo piano di un bellissimo edificio rinascimentale posto accanto, composto da soggiorno, cucina, bagno e due camere da letto e dal quale si gode una magnifica veduta sul centro della cittadina e con uno scorcio panoramico sulla Val d’Orcia.



Stato e Rifiniture

La proprietà è stata recentemente restaurata, conservando intatte le caratteristiche d’epoca, come i bellissimi solai con travi in legno e pianelle in cotto ed i pavimenti anch’essi in cotto, elementi che richiamano l’architettura tipica di queste zone.

Esternamente si presenta con infissi in legno.



Servizi ed Utenze

L’immobile è abitabile sin da subito e attualmente dispone di tutte le utenze come acqua, luce e gas.

Situazione Urbanistica e Catastale

Sotto il profilo catastale i fabbricati sono regolarmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Comune di Pienza (SI).



Dati Proprietà e Vincoli

La proprietà è intestata a persona fisica e la vendita è quindi soggetta ad imposta di registro del 9% sul valore catastale dell’immobile se acquistata come seconda casa oppure del 2% se l’acquisto verrà effettuato con le agevolazioni prima casa con l’obbligo quindi di trasferire la residenza presso l’abitazione entro 12 mesi dalla data del rogito notarile.



Utilizzi e Potenzialità

La proprietà attualmente è utilizzata come Small hotel, ma può essere utilizzato anche come residence, residenza privata, o come base per avviare una nuova attività ricettiva.