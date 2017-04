Parrano (TR) – ppge3512

Casale di prestigio in vendita in Umbria – Casale in pietra in vendita in Umbria – LA VIGNA

Ubicazione

Il prestigioso casale in vendita in Umbria è situato nella campagna umbra a breve distanza da Orvieto e dalle splendide località del sud della Toscana. La proprietà gode di una bella vista panoramica. Il prestigioso casale in vendita a confine con la Toscana è situato in un punto estremamente strategico, facilmente raggiungibile dall’uscita dell’Autostrada A1 di Fabro dalla quale dista appena 8 km. Insiste nel Comune di Parrano e per arrivarvi bisogna percorrere una strada bianca della lunghezza di circa 100 metri.

Da qui è facile spostarsi in auto e raggiungere tutti i maggiori e caratteristici borghi sia umbri che toscani, nonché le mete turistico e paesaggistiche di tutta l’area quali terme e laghi. Nel raggio di circa 30 km e quindi raggiungibili in circa 25 minuti di auto tramite comode strade poco o per nulla trafficate possiamo infatti trovare paesi quali Parrano, Monteleone d’Orvieto, Montegiove, Città della Pieve, Montegabbione ed Orvieto. Centri maggiori quali Perugia ed Assisi distano circa 1 ora di auto sempre attraverso strade comode, panoramiche e poco trafficate. Questo per ciò che riguarda la parte umbra. Per ciò che riguarda la Toscana a pochi chilometri abbiamo centri storici importanti quali Cetona, San Casciano dei Bagni (famoso anche per il suo centro termale Fonte Verde considerato tra i più rinomati al mondo), Chiusi, Sarteano, Montepulciano, Pienza, la Val d’Orcia. Centri più grandi quali Siena ed Arezzo si possono raggiungere in 40 minuti di auto. Con un’ora e mezza di viaggio si possono raggiungere invece Roma e Firenze. La stazione ferroviaria di Fabro dista solamente 5 Km. L’aeroporto di Fiumicino è ad un’ora e mezza di auto e quello di Perugia ad un’ora di auto.

Descrizione



La proprietà composta da un casale principale, una dependance entrambi in pietra ed una cantina e situata nella campagna umbra e gode di una bellissima vista verso le colline. Il casale costruito di recente si compone di due piani ed è caratterizzato dal fatto che quasi tutte le camere hanno accesso diretto verso il giardino. Ben arredato e ben rifinito, presenta pavimenti in cotto e parquet, tali da regalare la tipica atmosfera di un casale di campagna.Casale in pietra di recente costruzione di 200mq su due livelli con un ampio portico di 40mq, una dependance di 35mq.

La proprietà è contornato da un bellissimo parco recintato di circa 1ha, con piscina, solarium attrezzato, vigna con cantina/taverna di 30mq e area parcheggio.

La proprietà è inserita in un circuito internazionale di affitto.Casale al piano seminterrato troviamo soggiorno con camino, sala pranzo, cucina, ripostiglio, locale tecnico e terrazza. Al piano terra troviamo quattro camere matrimoniali, ognuno con bagno en suite, una cucina abitabile per la prima collazione, una loggia di 40mq con barbeque e vista sulla piscina.

Dependance al piano terra: due camere matrimoniali, ognuno con bagno en suite.

Stato e Rifiniture

Il prestigioso casale in vendita in Umbria è stato costruito di recente, sono stati impiegati per la realizzazione, materiali di primo ordine per garantire uno standing alto e ogni tipo di comfort.

Il Casale viene venduto interamente arredato e corredato, con mobilio di alta qualità appositamente selezionato.



Servizi ed Utenze

L’immobile è già servito di tutte le utenze quali acqua, luce e gas. Per l’approvvigionamento idrico in particolare sono presenti oltre all’acquedotto comunale di un pozzo privato per l’irriguo. Il riscaldamento è a GPL. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere è assicurato tramite una fossa a dispersione.

Riscaldamento autonomo, TV satellitare, internet WiFi.



Situazione Urbanistica e Catastale

Catastalmente l’immobile è regolarmente censito al NCT del comune di Parrano per ciò che riguarda i terreni e al NCEU per ciò che riguarda i fabbricati.

Dati Proprietà e Vincoli

La proprietà è intestata ad una società.

Utilizzi e Potenzialità

Attualmente il casale è utilizzato con la formula della Casa-Vacanze, in possesso di tutte le autorizzazioni e con una attività ben avviata ed inserita in un circuito internazionale di affitto.