OSTUNI – CASOLARE R936

Antico casolare elegantemente ristrutturato, con particolari di pregio. La proprietà si estende su circa 4 ettari di terreno, che comprende anche uliveto, in posizione pianeggiante. La casa di struttura tipicamente pugliese, vanta caratteristiche originali come la pavimentazione in chianca originale, le alte volte a stella o a tetto di carrozza, struttura in pietra autentica, a tratti a vista; è composta da cucina, soggiorno-pranzo, salotto, 2 camere letto, 3 bagni, di cui uno ensuite. La proprietà vanta la possibilità, con progetto già approvato, di un ulteriore ampliamento di 200 mq, che accoglierà 6 camere, con i loro rispettivi bagni privati. All’esterno vanta giardino, patio con cucina esterna, piscina con zona solarium e gazebo. A circa 4 km dal paese, con facilità di accesso da strada provinciale asfaltata e comoda, sulla quale si affaccia la proprietà, pur godendo di estrema privacy, con ingresso singolo e privato, delimitato da cancello. Ideale per la realizzazione di B&B. Terrazza con vista panoramica sull’aperta campagna ed elementi antichi (una vecchia fontana adagiata in giardino, un grande camino antico, muretti a secco). Gli ambianti esistenti sono tutti molto spaziosi, mentre gli spazi esterni, anch’essi molto ampi, vantano tutta la privacy di una villa nella splendida campagna ostunese.



DATI IMMOBILE Vendita

Trattative riservate



riferimento: 936

nazione: Italia

regione: Puglia

citta': Ostuni (BR)

tipologia: Casale

stato: Ristrutturato

superfice: Tra 200 e 300 mq

composizione: 5 locali (3 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: A+ -

caratteristiche aggiuntive:

Arredato

Terrazzo

Giardino

Cantina

Posto auto

Piscina

Allarme PUNTO CASA IMMOBILIARE DI ROMA MADIA

Via Nino Sansone, 58

Ostuni (BR)

Tel./Fax 0831 336535 – 0831 305822

Cell. 339 3180238

info@ostunipuntocasa.it

www.ostunipuntocasa.it