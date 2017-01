Orbetello (GR) – mpge3482

La proprietà di circa 220 mq è composta da un corpo principale, due dependance e vari locali tecnici.

Ubicazione

A 5 minuti dal grazioso paese di Orbetello, dove si trovano tutti i servizi, negozi, ristoranti e circoli sportivi. La zona è fantastica per un tour nel sud della Toscana, a soli 20 minuti di distanza si trovano Porto Santo Stefano e Talamone. La zona è molto ben servita con la stazione ferroviaria di Orbetello e l’aeroporto internazionale di Fiumicino a meno di un’ora e mezza di auto.

Descrizione

Il corpo principale è diviso in due abitazione indipendenti, al piano terra la prima residenza:

composta da ampio pergolato vivibile con area barbecue e angolo lavanderia, da qui si accede al salone con camino e volta a botte, cucina, una camera doppia, un bagno con vasca il cui ingresso pavimentato è decorato con maioliche dipinte a mano e una camera matrimoniale con bagno en-suite; tutte le stanze hanno l’accesso sul giardino.

Tramite una scala esterna si accede alla seconda residenza che si trova al piano superiore:

composta da terrazza ampia e vivibile con cucina outdoor e angolo lavanderia, all’interno cucinotto, una camera matrimoniale con bagno en-suite, un soggiorno con camino, una camera matrimoniale e un bagno con doccia.

La prima dependance è composta da salone con camino, una cucina e un bagno.

Una tettoia collega la residenza principale a questa dependance.

La seconda dependance ha due ingressi indipendenti per accedere alle due camere matrimoniali con bagno.

Completano la proprietà alcuni locali tecnici, magazzini, parcheggio coperto e un bellissimo giardino che circonda l’intera proprietà di circa 2 ettari con 70 piante di ulivo.

Il casale ha due vie di ingresso indipendenti.



Stato e Rifiniture

Questo bellissimo casale si trova in buono stato manutentivo, ed offre la possibilità di essere vissuta sin da subito.

C’è la possibilità di costruire una piscina.



Servizi ed Utenze

Tutte presenti. Oltre a il servizio idrico comunale, la proprietà ha due pozzi privati, il riscaldamento è a metano e tutti gli impianti sono a norma.

Situazione Urbanistica e Catastale

Tutta la proprietà risulta regolarmente accatastata al N.C.E.U. del comune di Orbetello.

Dati Proprietà e Vincoli

Tutta la proprietà è intestata a persona fisica e dunque la vendita è soggetta ad imposta di registro, calcolata sul valore catastale rispettivamente al 9 % se acquistata come seconda casa, o al 2 % se l’acquisto della proprietà usufruisce delle agevolazioni prima casa.

Utilizzi e Potenzialità