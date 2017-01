Narzole – Cuneo

Fra le colline delle Langhe che da Cherasc e Dogliani sfiorano le terre del Barolo, grande rustico in buona parte ristrutturato con garbo appassionato, circondato da un grande terreno in proprietà. La posizione è rassicurante per la presenza di numerose aziende agricole nei dintorni, e splendidamente panoramica per l’affaccio sulle montagne e su valli e campagne intatte. Oltre alla possibilità di allestire una grandissima piscina, è esistente una deliziosa piccola dépandance in passato adibita a forno il pane del borgo. Interessante rapporto qualità/prezzo. della proprietà.



DATI IMMOBILE Vendita

Fino a 500.000€



riferimento: internau 30

nazione: Italia

regione: Piemonte

citta': Narzole (CN)

tipologia: Rustico

stato: Buono

superfice: Più di 500 mq

composizione: Più di 10 locali (3 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: F -

caratteristiche aggiuntive:

