Monte Argentario (GR) – mpge3481

Prestigiosa villa su due piani, vista mare, all’interno della proprietà Hotel “Il Pellicano”.

Ubicazione

Monte Argentario, una delle più belle località costiere della Toscana.

La villa è collocata all’interno della proprietà hotel “Il Pellicano” il rinomato Relais 5 stelle, conosciuto in tutto il mondo.

Monte Argentario è molto ben servito con la stazione ferroviaria di Orbetello a pochi km e l’aeroporto internazionale di Fiumicino a meno di un’ora e mezza di auto.





Descrizione

La villa di circa 230 mq è circonda da 1700 mq di giardino in parte pavimentato e decorato con ulivi secolari.

Al piano terra: ampio salone con accessi sul giardino, sala da pranzo, una camera matrimoniale con bagno en-suite con vasca e accesso sull’esterno, due ripostigli, un bagno di servizio, cucina interna collegata con la cucina esterna attrezzata per la stagione estiva, locale tecnico e caldaia.

Al piano superiore si accede tramite una bellissima scala in pietra: una matrimoniale con terrazza privata vista mare, un bagno con vasca, una camera doppia con bagno en-suite con doccia e accesso sull’esterno, una camera padronale con ampia terrazza privata vista mare, disimpegno adibito a cabina armadio e un bagno.

Sempre a questo piano nella zona esterna, tre ripostigli e una camera con bagno en-suite separati dal corpo principale, per ospiti o personale di servizio.

Dalle terrazze delle camere matrimoniali si può accedere anche dal piano terra tramite scale esterne.



Stato e Rifiniture

Questa bella proprietà si trova in ottimo stato manutentivo ed offre la possibilità di essere vissuta sin da subito, sebbene i bagni e la cucina necessitino di qualche miglioria.

Lo stile è raffinato e ricercato ma allo stesso tempo sobrio ed elegante.

Zanzariere e inferriate a tutte le finestre.



Servizi ed Utenze

Tutte presenti.

Aria condizionata, riscaldamento GPL.



Situazione Urbanistica e Catastale

Tutta la proprietà risulta regolarmente accatastata al N.C.E.U. del comune di Monte Argentario.

Dati Proprietà e Vincoli

Tutta la proprietà è intestata a persona fisica e dunque la vendita è soggetta ad imposta di registro, calcolata sul valore catastale rispettivamente al 9 % se acquistata come seconda casa, o al 2 % se l’acquisto della proprietà usufruisce delle agevolazioni prima casa.

Utilizzi e Potenzialità

La bellissima location vicina al mare e la struttura elegante degli ambienti interni ed esterni fanno di questo immobile una stupenda proprietà con potenziale, ideale per essere utilizzata sia come residenza principale che come seconda casa per trascorrere le proprie vacanze in uno dei luoghi più belli e ambiti della Toscana, potendo godere di una fantastica vista mare pur essendo a pochi km da tutti i servizi e alle comodità del paese.