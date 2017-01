Monte Argentario (GR) – mpge3468

Prestigioso appartamento di circa 120 mq in palazzina signorile, posto al 2° piano, in posizione eccezionale, in contesto riservato e tranquillo, adiacente stabilimento attrezzato con ombrelloni/bar/ristorante (la Caletta), area parcheggio pubblico e spiaggia libera.

Ubicazione

Monte Argentario, una delle più belle località costiere della Toscana. La proprietà è situata nel centro del paese di Porto Santo Stefano ed è vicino a tutti i servizi e ad alcune spiagge. Monte Argentario è molto ben servito con la stazione ferroviaria di Orbetello a pochi km e l’aeroporto internazionale di Fiumicino a meno di un’ora e mezza di auto.

Descrizione

5 minuti a piedi per raggiungere il centro del paese.

Ampio ingresso, doppio salone con balcone vista mare, ripostiglio, cucina attrezzata e vivibile con balcone e zona lavanderia, bagno con doccia, camera padronale, camera doppia, camera singola e bagno con doccia.

La proprietà è disponibile sia per l’affitto annuale che per la vendita.



Stato e Rifiniture

Questa bella proprietà si trova in ottimo stato manutentivo ed offre la possibilità di essere vissuta sin da subito.

Gli ambienti sono molto luminosi grazie alle grandi finestre e ai soffitti alti.



Servizi ed Utenze

Tutte presenti.

La proprietà è servita con termosifoni elettrici ma c’è la possibilità di allacciarsi al gas metano, l’approvvigionamento idrico è fornito dall’acquedotto comunale del Fiora, oltre a due cisterne di riserva, Enel 6 kw.



Situazione Urbanistica e Catastale

Tutta la proprietà risulta regolarmente accatastata al N.C.E.U. del comune di Monte Argentario.

Dati Proprietà e Vincoli

Tutta la proprietà è intestata a persona fisica e dunque la vendita è soggetta ad imposta di registro, calcolata sul valore catastale rispettivamente al 9 % se acquistata come seconda casa, o al 2 % se l’acquisto della proprietà usufruisce delle agevolazioni prima casa.

Utilizzi e Potenzialità

La location riservata ma dentro al paese fanno di questo immobile una bellissima proprietà con potenziale, ideale per essere utilizzata sia come residenza principale che come seconda casa per trascorrere le proprie vacanze in uno dei luoghi più belli e ambiti della Toscana, potendo inoltre sfruttare la possibilità di affitti turistici.